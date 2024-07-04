Спортсменка Ольга Харлан поділилася яскравими фото в купальнику

Ольга Харлан поділилася красивими фото, де позує в променях заходу сонця.

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Ольга Харлан показала шикарне тіло / Колаж Главред, фото Facebook/Olga Kharlan

Українська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася шикарними фото зі свого відпочинку.

Спортсменка показала себе в купальнику під час заходу сонця, так званого "Golden hour", коли сонячне світло падає особливим чином. Яскравими фото Харлан поділилася на своїй сторінці у Facebook.

"Коли сідає сонце", - підписала фото українська спортсменка.

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Користувачі соціальної мережі буквально обрушилися з компліментами на Харлан.

Скандал на ЧС із Харлан

Після того як українка Ольга Харлан здобула перемогу над росіянкою Анною Смирновою, шаблістка з РФ влаштувала провокацію. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик.

Після цього Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці. Росіянка чекала на доріжці дискваліфікації українку, її делегація демонстративно принесла Смирновій стілець.

У Зеленського накинулися на FIE і натякнули на те, що подібний вчинок вказує на позицію у війні, яку розв'язав Путін проти України. "Міжнародна федерація фехтування, чи слід це сприймати як позицію? Російські гроші не пахнуть кров'ю?" - написав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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