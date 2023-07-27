Вимагали потиснути руку та погрожували: тренер Харлан приголомшила подробицями скандалу

Українська шаблістка Ольга Харлан була дискваліфікована з міжнародних змагань після своєї перемоги. Все через те, що вона відмовилась потиснути руку російській спортсменці Анні Смирновій, яка виступала нібито під "нейтральним" прапором. Подробиці цього приголомшливого скандалу з Міжнародною федерацією фехтування (FIE) відкрито розповіла головна тренерка збірної України з фехтування Наталія Конрад, повідомляє "Суспільне".
Після того як Харлан не потиснула росіянці руку, Смирнова почала писати протест у FIE. Попри те, що перемога Харлан була зафіксована суддею та вже з'явилася на таблі, спортсменці видали ультиматум.
"Минув певний час, нас викликали і сказали, що є два шляхи вирішення питання: або ви тиснете руку, або буде дискваліфікація", – каже Конрад.
Українська команда намагалася переконати FIE в тому, що ситуація нестандартна, тому має бути якийсь інший шлях. Однак там не захотіли його шукати та стояли на своєму.
"Але я вважаю, що був дуже великий тиск із боку представників країни-агресора, і це дуже впливає в цьому випадку", – переконана Конрад.
Скандал на ЧС з Харлан
Після того як українська Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик.
Після цього Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці. Росіянка чекала на доріжці дискваліфікації Українки, її делегація демонстративно принесла Смирнової стілець. Україна готується оскаржити рішення щодо дискваліфікації спортсменки.
У Зеленського накинулися на FIE та натякнули на те, що подібний вчинок вказує на позицію у війні, яку розв'язав Путін проти України.
"Міжнародна федерація фехтування, чи слід це сприймати як позицію? Російські гроші не пахнуть кров'ю?"- написав радник голови ОП Михайло Подоляк.
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