"Російські гроші не пахнуть кров'ю": у Зеленського накинулися на FIE через Харлан

Російська спортсменка, яка виступила під "нейтральним" прапором, насправді підтримує російську армію.

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У Зеленського накинули на FIE через дискваліфікацію Харлан / Колаж: Главред, twitter / Михайло Подоляк, twitter / Дмитро Кулеба

Відому українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування через те, що вона відмовилася потиснути руку російській шаблістці Ганні Смирновій. Попри те, що Смирнова виступила під "нейтральним" прапором, вона підтримує війну проти України. Підтверджуюче фото на своїй сторінці в Twitter виставив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк і жорстко розкритикував Міжнародну федерацію фехтування (FIE).

Ольга Харлан не захотіла тиснути руку росіянці після своєї ж чесної перемоги в поєдинку.

"Як бачите, вона (Анна Смирнова - Главред) відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українського представника за те, що вона не потиснула руку росіянці. Міжнародна федерація фехтування, чи слід це сприймати як позицію? Російські гроші не пахнуть кров'ю?"- написав Подоляк.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також обурений діями FIE. Він вимагає скасувати рішення про цинічну дискваліфікацію Харлан і дати їй можливість продовжити участь у змаганнях.

"Анна Смирнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан виграла чесний конкурс і показала себе з гідністю. Я закликаю Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй брати участь у змаганнях", - написав Кулеба в Twitter.

Харлан перемогла росіянку

В Федерації фехтування України обурені діями FIE. Ольга Харлан - провідна шаблістка і лідер національної збірної. Вона змагалася в бою 1:32 і здобула перемогу з рахунком 15:7. Харлан дискваліфікували через "прояви неповаги".

"Федерація фехтування готує апеляцію на рішення про дискваліфікацію і зробить все можливе, щоб Ольга Харлан змогла виступити в командному турнірі з жіночої шаблі на чемпіонаті світу в Мілані", - пише Федерація фехтування України.

Скандал на ЧС з Харлан

Після того як українська Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову, шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан. Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу, щось сказала росіянці і покинула майданчик.

Після цього Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці. Росіянка чекала на доріжці дискваліфікації Українки, її делегація демонстративно принесла Смирнової стілець.

Україна готується оскаржити рішення щодо дискваліфікації спортсменки.

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