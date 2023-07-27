УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Чекала біля моря погоди: шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан

Олексій Тесля
27 липня 2023, 13:43 оновлено 27 липня, 13:51
67
Після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу і щось сказала росіянці.
Харлан
Ольга Харлан перемогла Анну Смирнову / Колаж: Главред: Фото: dsmsu.gov.ua, скріншот

Знаменита українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан перемогла фехтувальницю з РФ Ганну Смирнову, яка виступала на ЧС-2023 під "нейтральним" прапором.

Українська чемпіонка здолала російську фехтувальницю з рахунком 15:7. Після цього Смирнова влаштувала провокацію прямо на спортивному майданчику. Відео транслювалося на YouTube-каналі FIE.

Відзначимо, що після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу і щось сказала росіянці і покинула майданчик.

відео дня

У свою чергу російська фехтувальниця залишилася на доріжці, прагнучи дочекатися дискваліфікації українки, поки судді приймали рішення про подальші дії. У якийсь момент російській провокаторці організатори навіть принесли стілець.

При цьому в підсумку провокація Смирнової провалилася – організатори ЧС не задовольнили протест росіянки, Харлан пройшла в наступний раунд.

Додамо, що в правилах FIE говориться, що поєдинок не закінчується, поки обидві фехтувальниці після останнього уколу не привітають один одного, рефері і глядачів.

Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка, триразовий призер Ігор, шестиразова чемпіонка світу.

Дивіться відео - Ольга Харлан перемогла Ганну Смирнову:

Screenshot
Ольга Харлан перемогла Гнну Смирнову / скріншот

Раніше повідомлялося, що у родині фехтувальниці Ольги Харлан сталося горе. Спортсменка поділилася фотографією, де розповіла про свій біль.

Нагадаэмо, Харлан показала рідкісні фото з гарячим хлопцем-італійцем. Українська шаблістка вирушила в романтичну подорож з коханим.

Більше новин:

Ольга Харлан новини спорту
Реклама

Головне за день

Рада ухвалила рішення: Ткаченка звільнили з посади міністра культури

Рада ухвалила рішення: Ткаченка звільнили з посади міністра культури

13:41 Україна
У США зробили гучну заяву щодо нової "смертоносної" зброї для ЗСУ

У США зробили гучну заяву щодо нової "смертоносної" зброї для ЗСУ

12:42 Світ
Переговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – Кисельов

Переговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – Кисельов

12:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

13:43

Чекала біля моря погоди: шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан

13:41

Рада ухвалила рішення: Ткаченка звільнили з посади міністра культури

13:20

Справжнє захоплення: божевільний торт Тещин язик, який розмітають за 2 хвилини - рецепт

13:12

Гороскоп на тиждень з 31 по 6 серпня: Терезам - розставання, Тельцям - переживання

13:09

Захоплення коридору у Польщі з відривом Балтії від НАТО: Світан оцінив заяви з РФВідео

Восени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - СвітанВосени Росія піде з півдня, а навесні-влітку 2024-го закінчиться війна - Світан
12:56

В Україну увірветься серйозне похолодання: синоптик уточнив прогноз погоди на тиждень

12:42

У США зробили гучну заяву щодо нової "смертоносної" зброї для ЗСУ

12:34

"Цю мить я запам’ятаю на все життя": Юлія Саніна розповіла, як стала тренеркою Голосу країни-13Відео

12:33

Чому 28 липня не можна дивитися на зірки: стародавні прикмети і заборони

Реклама
12:32

Кому війна, кому лакшері: Дімопулос засвітилася в компанії екс-дружини олігарха з РФ

12:23

Гороскоп на завтра 28 липня 2023: Водолію - роздратування, Близнюкам - депресія

12:07

Бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки: кадри з супутника

12:00

Зеленський несподівано вручив подарунки Залужному та Сирському до днів народження

12:00

Переговори про виведення військ РФ із Криму почнуться, коли ЗСУ підійдуть до перешийка – КисельовЕксклюзив

11:51

Надя Дорофєєва дорікнула новому чоловікові в жадібності

11:39

У Раді дали "зелене світло" продовженню воєнного стану та мобілізації в Україні

10:58

"Чао, бамбіно!": Лайма Вайкуле розсекретила, куди зник Максим ГалкінВідео

10:50

Базу ПВК Вагнер у Білорусі рознесуть ракетами Tomahawk: експерт назвав умовуВідео

10:42

Фронт, доповіді Залужного, Буданова і ППО: Зеленський провів виїзну Ставку

10:25

Загроза не для України: Світан розповів, навіщо ПВК "Вагнер" перемістили до БілорусіВідео

Реклама
10:23

Жінка показала, як дешево видалити плями на килимі: навіть знімати не потрібноВідео

10:15

Смачно, але не можна: кому протипоказана варена кукурудза

09:54

Кубраков про засідання ради Україна-НАТО: Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами

09:52

ЗСУ почали великий наступ на півдні, операція набирає обертів - Bloomberg

09:50

Україні загрожує новий удар: стало відомо, звідки й коли РФ готова бити ракетами

09:24

"Будуть гайки": Карась розповів, як втрата Запоріжжя вплине на події в РосіїВідео

08:57

Пароль "жіночий спорт": Пригожин тримав гарем в готелі в Петербурзі — ЗМІ

08:41

Стане улюбленою стравою: як правильно заварювати кускус

08:13

"Велике випробування": у Пентагоні назвали головний напрямок контрнаступу ЗСУ - NYT

08:06

На Запоріжжі ЗСУ зім'яли оборону РФ і прорвалися вперед на 2,5 кілометра – ISW

07:26

Чорноморський флот РФ не зможе влаштувати блокаду України - ISW

06:47

Шпигунські ігри і темпи постачання зброї УкраїніПогляд

06:41

Нічна ракетна атака РФ: на Хмельниччині гриміли вибухи

05:45

Про Донбас думати рано, ЗСУ першим звільнять Крим – військовийВідео

04:27

Путіну приготуватися: Подоляк назвав три ключові фактори для розпаду РосіїВідео

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 27 липня

03:30

Карась спрогнозував, чого чекати ЗСУ від угруповання ворога під Куп'янськом

02:13

"Воюватимуть до останнього": Карась пояснив, навіщо Лукашенку потрібні "вагнерівці"Відео

01:45

Чоловік Ріанни засвітив нову прикрасу з танками в Z-стилістиці

01:30

"За Крим триматимуться зубами": Загородній оцінив сценарій поразок РосіїВідео

Реклама
01:15

Талановиті в усьому: 4 особливих знаки, які мають незвичайні здібності

00:19

ЗСУ ліквідували важливого російського офіцера у "великих погонах"

26 липня, середа
23:34

"Окупантам слід тікати": Зеленський натякнув на нову "бавовну" на Кримському мосту

23:31

69-річний легендарний реслер Халк Хоган втретє одружується

23:06

У Білому домі розповіли, в яких країнах українські пілоти будуть освоювати "F-16"

22:57

"Результати дуже-дуже непогані": Зеленський заінтригував успіхами ЗСУ на фронтіВідео

22:32

ВСУ "задвохсотили" російського пропагандиста і поплічника Кадирова на прізвисько "Карлсон"

22:25

Удар Росії по Україні: сили ППО знищили понад 30 ракет ворога

22:21

Все всіяне трупами: РФ кидає поранених на поле бою, щоб не платити компенсації

21:51

Пішла слідом за сином: померла ірландська співачка Шинейд О'КоннорВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти