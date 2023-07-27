Чекала біля моря погоди: шаблістка з РФ влаштувала провокацію після вильоту від Харлан

Знаменита українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан перемогла фехтувальницю з РФ Ганну Смирнову, яка виступала на ЧС-2023 під "нейтральним" прапором.
Українська чемпіонка здолала російську фехтувальницю з рахунком 15:7. Після цього Смирнова влаштувала провокацію прямо на спортивному майданчику. Відео транслювалося на YouTube-каналі FIE.
Відзначимо, що після завершення поєдинку українка не потиснула суперниці руку. Вона виставила вперед шпагу і щось сказала росіянці і покинула майданчик.
У свою чергу російська фехтувальниця залишилася на доріжці, прагнучи дочекатися дискваліфікації українки, поки судді приймали рішення про подальші дії. У якийсь момент російській провокаторці організатори навіть принесли стілець.
При цьому в підсумку провокація Смирнової провалилася – організатори ЧС не задовольнили протест росіянки, Харлан пройшла в наступний раунд.
Додамо, що в правилах FIE говориться, що поєдинок не закінчується, поки обидві фехтувальниці після останнього уколу не привітають один одного, рефері і глядачів.
Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка, триразовий призер Ігор, шестиразова чемпіонка світу.
Дивіться відео - Ольга Харлан перемогла Ганну Смирнову:
Раніше повідомлялося, що у родині фехтувальниці Ольги Харлан сталося горе. Спортсменка поділилася фотографією, де розповіла про свій біль.
Нагадаэмо, Харлан показала рідкісні фото з гарячим хлопцем-італійцем. Українська шаблістка вирушила в романтичну подорож з коханим.
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