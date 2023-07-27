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Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці

27 липня 2023, 16:20 оновлено 27 липня, 17:09
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Україна готує оскарження рішення щодо дискваліфікації спортсменки.
Харлан зняли з ЧС з фехтування через відмову потиснути руку росіянці
Харлан перемогла росіянку у поєдинку/ Колаж Главред. Фото: Національна федерація з фехтування, скріншот

Українську шаблістку Ольгу Харлан після інциденту з російською атлеткою Анною Смирновою дискваліфікували з чемпіонату світу з фехтування у Мілані.

Як повідомляє видання "Трибуна" з посиланням на журналістка Євроспорту Марко Аркарі, тепер у сітці змагань значиться, що болгарка Йоана Ілієва, яка мала змагатися з українкою, автоматично пройшла у наступний раунд.

"Суспільне Спорт" зауважує, що у протоколі змагань навпроти Ольги Харлан зазначено "виключено". Джерело підтвердило журналістам, що лідерку збірної з фехтування Харлан зняли з ЧС.

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Йдеться про дискваліфікацію зі змагань та відсторонення на 60 днів від усіх подальших стартів, зокрема й тих, у яких не беруть участь ні росіяни, ні білоруси.

Що вирішила Україна

Президент федерації фехтування України Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону заявив, що Україна готується оскаржувати рішення щодо Харлан.

Він зауважив, що суддя не давав чорну картку і не дискваліфіковував її.

"Це вже потім почались "підкилимні ігри". Ця дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця (Ольги Харлан), навіть був призначений суддя на наступний бій. Ми сподіваємось, що розгляд апеляції завершиться днями. Але вже мова про те, аби її повернули на ці змагання, не може йти. У цьому випадку ми будемо намагатись досягнути того, щоб скасували цю чорну картку, дискваліфікацію", - цитує Ілляшева "Суспільне. Спорт".

Скандал на ЧС з фехтування - що сталось

Скандал на чемпіонаті світу з фехтування розгорівся після того, як українська олімпійська чемпіонка Ольга Харлан відмовилась потиснути руку росіянці під "нейтральним прапором" Ганні Смирновій.

Українка перемогла у поєдинку зі Смирновою, але замість потиснути руку представниці країни-агресорки атлетка виставила вперед шпагу, щось сказала суперниці і покинула майданчик.

Росіянка чекала на доріжці дискваліфікації українки, її делегація демонстративно принесла Смирновій стілець.

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