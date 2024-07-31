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"Огидна огида": Христина Соловій жорстко відреагувала на скандал у Чорноморську

Еліна Чигис
31 липня 2024, 10:28
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Христина Соловій зробила заяву з приводу скандалу в Чорноморську.
Христина Соловій
Христина Соловій - скандал у Чорноморську / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Українська співачка Христина Соловій днями висловилася лайкою на сцені фестивалю в місті Чорноморськ і тепер її судитимуть за це.

У своїх соцмережах артистка ж відповіла організаторам фестивалю. Христина опублікувала своє фото на тлі відділення Чорноморської поліції і залишила коментар про скандал.

відео дня

"Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?", - заявила співачка.

Потім Соловій показала, що виконавча директорка фестивалю "вилкаfest" у своїх соцмережах повідомила, що про цей скандал написала навіть російська пропагандистка Скабєєва.

Пропагандистка Скабєєва написала про ситуацію на концерті в Чорноморську
Пропагандистка Скабєєва написала про ситуацію на концерті в Чорноморську / фото: скрін instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Також співачка відреагувала на те, що організатори фестивалю просили вибачення за те, що обрали Соловій для виступу.

"До цього організатори вибачалися за таку прикру помилку у виборі артиста. Схоже, це я помилилася з фестом. Огидна огида", - написала Христина.

Соловій відповіла організаторам фестивалю
Соловій відповіла організаторам фестивалю / фото: скрін instagram.com/soloviyka/?hl=uk

Хто така Христина Соловій?

Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

Христина Соловій - останні новини по темі

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.

Додамо, Христина Соловій розповіла про розрив зі своїм продюсером Святославом Вакарчуком. І заявила, що пішла від нього на своїх умовах.

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