"Огидна огида": Христина Соловій жорстко відреагувала на скандал у Чорноморську

Українська співачка Христина Соловій днями висловилася лайкою на сцені фестивалю в місті Чорноморськ і тепер її судитимуть за це.
У своїх соцмережах артистка ж відповіла організаторам фестивалю. Христина опублікувала своє фото на тлі відділення Чорноморської поліції і залишила коментар про скандал.
"Як пояснити мамі без матюків, за що мене судитиме Іллічівський суд?", - заявила співачка.
Потім Соловій показала, що виконавча директорка фестивалю "вилкаfest" у своїх соцмережах повідомила, що про цей скандал написала навіть російська пропагандистка Скабєєва.
Також співачка відреагувала на те, що організатори фестивалю просили вибачення за те, що обрали Соловій для виступу.
"До цього організатори вибачалися за таку прикру помилку у виборі артиста. Схоже, це я помилилася з фестом. Огидна огида", - написала Христина.
Хто така Христина Соловій?
Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.
Христина Соловій - останні новини по темі
Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій звинуватила українських зірок у будівництві культурних мостів із терористичною Росією, а також додала, що на їхніх руках, душі та серці завжди буде кров українців.
Додамо, Христина Соловій розповіла про розрив зі своїм продюсером Святославом Вакарчуком. І заявила, що пішла від нього на своїх умовах.
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