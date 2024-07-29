Христину Соловій "покарали" за скандальний концерт у Чорноморську - подробиці

Українська співачка Христина Соловій виступила на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську. На сцені артистка дозволила собі ненормативну лексику, що викликало резонанс у суспільстві.
Соловій вирішила обговорити з городянами минулу назву Чорноморська - Іллічівськ. "А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна [фігня - неценз.]", - заявила співачка.
У зв'язку з цим, за даними hromadske, на Христину Соловій було заведено адміністративний протокол. Про це виданню повідомили представники Поліції Одеської області та організатори "виделкаfest".
Дивіться відеофрагмент із виступу Христини Соловій у Чорноморську, який образив деяких городян:
Культурний менеджер "виделкаfest" Сергій Гнезділов повідомив, що після виступу на Христину Соловій кілька слухачів написали заяву до поліції: багато хто підтримав її позицію щодо декомунізації, але обсценна лексика зі сцени сподобалась далеко не всім. Гнезділов переконаний, що справа Христини Соловій отримала хід через суспільний резонанс.
У поліції уточнили, що на Соловій було складено протокол за ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство. Міру покарання артистці визначатиме Іллічівський міський суд. Їй загрожує штраф, громадські роботи, виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту.
Сама ж Христина Соловій до цієї ситуації поставилася досить легко. У своєму блозі в Х співачка опублікувала фото на тлі входу до відділення поліції Чорноморська з підписом: "Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці".
Хто така Христина Соловій?
Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.
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