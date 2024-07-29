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Христину Соловій "покарали" за скандальний концерт у Чорноморську - подробиці

Анна Підгорна
29 липня 2024, 21:12
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Головна анфан террібль української сцени потрапила в поліцію через свою нестриманість.
Христина Соловій
Христину Соловій покарають через матюки на сцені - що трапилося / колаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka, twitter.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій виступила на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську. На сцені артистка дозволила собі ненормативну лексику, що викликало резонанс у суспільстві.

Соловій вирішила обговорити з городянами минулу назву Чорноморська - Іллічівськ. "А скажіть, будь ласка, тільки пообіцяйте, що ніхто зараз не буде ображатися, я з добром: як називалося ваше місто до того, як його перейменували? І що, вам це подобалося? Повна [фігня - неценз.]", - заявила співачка.

У зв'язку з цим, за даними hromadske, на Христину Соловій було заведено адміністративний протокол. Про це виданню повідомили представники Поліції Одеської області та організатори "виделкаfest".

Дивіться відеофрагмент із виступу Христини Соловій у Чорноморську, який образив деяких городян:

Культурний менеджер "виделкаfest" Сергій Гнезділов повідомив, що після виступу на Христину Соловій кілька слухачів написали заяву до поліції: багато хто підтримав її позицію щодо декомунізації, але обсценна лексика зі сцени сподобалась далеко не всім. Гнезділов переконаний, що справа Христини Соловій отримала хід через суспільний резонанс.

У поліції уточнили, що на Соловій було складено протокол за ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство. Міру покарання артистці визначатиме Іллічівський міський суд. Їй загрожує штраф, громадські роботи, виправні роботи з відрахуванням 20% заробітку, або 15 діб адмінарешту.

Сама ж Христина Соловій до цієї ситуації поставилася досить легко. У своєму блозі в Х співачка опублікувала фото на тлі входу до відділення поліції Чорноморська з підписом: "Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці".

Христина Соловій
Христину Соловій покарають через матюки на сцені - що трапилося / twitter.com/soloviyka

Хто така Христина Соловій?

Христина Соловій - українська співачка, авторка-виконавиця пісень. Відеокліп "Тримай" приніс Христині справжній дебют, увійшовши до списку найпопулярніших українських музичних відео на YouTube. Кліп отримав понад 54 млн. переглядів і зробив співачку призером на премію YUNA-2016 у номінації "Культура і Музика". Христина Соловій - перша артистка, продюсером якої став Святослав Вакарчук.

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