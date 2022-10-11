Соловйов влаштував справжню істерику через його заарештовану віллу в Італії і накинувся на Пугачову

Вілла Соловйова, яку заарештували ще в березні, знаходиться на острові Комо.
Російський пропагандист, телеведучий Володимир Соловйов кожен день влаштовує сварки. За відкриту підтримку диктатора Путіна і війну в Україні проти Соловйова запровадили санкції.
У Соловйова заарештував віллу в Італії. Тепер пропагандист істерить і вимагає ввести санкції проти тих росіян, які виступили проти війни.
Вілла Соловйова, яку заарештували ще в березні, знаходиться на острові Комо.
"У мене моє італійське поцупили, та й нехай подавляться!", - в істериці заявив Соловйов, пишуть росЗМІ.
Ведучий тут же згадав співачку Аллу Пугачову, яка підтримала Україну і виступила проти війни.
"Ось у мене в Італії забрали щось, заарештували, а в селищі Грязь все як і раніше стоїть", - обурюється журналіст.
За свої скандальні слова Соловйов вирішив трохи виправдатися і раптом вигукнув, що це такий "жарт".
"Жарт, не хвилюйтеся. Там дуже дорого!", - вигукнув Володимир Соловйов.
Відзначимо, в селищі Грязь знаходиться замок Алли Пугачової і Максима Галкіна. Нещодавно стало відомо, що Пугачова виставила свою елітну нерухомість на продаж і покинула Росію.
Галкін став іноагентом в РФ
Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.
"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.
Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.
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