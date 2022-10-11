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Соловйов влаштував справжню істерику через його заарештовану віллу в Італії і накинувся на Пугачову

11 жовтня 2022, 00:00

Вілла Соловйова, яку заарештували ще в березні, знаходиться на острові Комо.

Соловйов, Пугачова
Соловйов, Пугачова / скріншот

Російський пропагандист, телеведучий Володимир Соловйов кожен день влаштовує сварки. За відкриту підтримку диктатора Путіна і війну в Україні проти Соловйова запровадили санкції.

У Соловйова заарештував віллу в Італії. Тепер пропагандист істерить і вимагає ввести санкції проти тих росіян, які виступили проти війни.

Вілла Соловйова, яку заарештували ще в березні, знаходиться на острові Комо.

"У мене моє італійське поцупили, та й нехай подавляться!", - в істериці заявив Соловйов, пишуть росЗМІ.

Ведучий тут же згадав співачку Аллу Пугачову, яка підтримала Україну і виступила проти війни.

"Ось у мене в Італії забрали щось, заарештували, а в селищі Грязь все як і раніше стоїть", - обурюється журналіст.

За свої скандальні слова Соловйов вирішив трохи виправдатися і раптом вигукнув, що це такий "жарт".

"Жарт, не хвилюйтеся. Там дуже дорого!", - вигукнув Володимир Соловйов.

Відзначимо, в селищі Грязь знаходиться замок Алли Пугачової і Максима Галкіна. Нещодавно стало відомо, що Пугачова виставила свою елітну нерухомість на продаж і покинула Росію.

Галкін став іноагентом в РФ

Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

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