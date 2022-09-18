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У Росії скандал: Соловйов та інші в люті накинулися на Пугачову через підтримку України

18 вересня 2022, 22:55

Чи стане Алла Пугачова іноагентом слідом за Максимом Галкіним.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / скріншот

Російська співачка Алла Пугачова зіткнулася з гнівом жителів країни агресора через підтримку свого чоловіка Максима Галкіна. Як відомо, Максим Галки з перших днів масштабного вторгнення військ РФ в Україну підтримав нашу країну і закликав припинити війну.

Напередодні Галкіна визнали в Росії іноагентом, який нібито працює на Україну. Пугачова мовчати не стала і висловилася про так звану "спецоперацію" РФ в Україні.

У своєму Instagram Пугачова заступилася за чоловіка, гумориста Максима Галкіна, назвавши його чесною непідкупною людиною — саме тому співачка теж сама попросила внести себе в список іноагентів РФ.

Пугачова
Алла Пугачова / скріншот

А потім додала, що у неї "змішане ставлення до "спеціальної військової операції" по захисту Донбасу".

На таку заяву відреагував пропагандист Володимир Соловйов, який з перших днів критикує Галкіна і Пугачову за свою позицію.

"Спочивайте з миром, Алла Борисівна", - розлютився і заявив Соловйов, пишуть росЗМІ.

Соловйов також в люті відреагував на повернення Пугачової в РФ.

"Ви навіщо все це лайно тягніть назад в Росію. Повернулася Пугачова. Ніжкою відкриває дверцята Rolls-Royce. Щоб нас знову повчати? Так, народ відповів, що думає про неї. Хто взагалі вирішив, що якщо людина була колись великим, то його велич підтверджується мовчанням в найважливіші моменти в історії. Повернулася, щоб дітей в школу відправити? І не помітила, що чоловік ніс? Не сказала ні слова? Приїхала навіщо? Гроші скінчилися?",- обурено говорив нещодавно 58-річний пропагандист Соловйов.

У Держдумі вже відреагували на прохання Пугачової

Співавтор відповідного законопроекту в РФ, заступник голови Держдуми Росії Петро Толстой вважає, що незважаючи на заяви 73-річної артистки, спеціальний статус їй присвоєно не буде.

"Мені шкода, що Пугачова, колишня найпопулярніша співачка країни, настільки втратила зв'язок з реальністю і солідарна з тими, хто сьогодні бажає поразки Росії. Тепер її місце в історичному музеї часів СРСР. Саме напевно сумне для артиста - перестати відчувати свою країну і свій народ, випасти з історії Батьківщини своєї. І у неї, на відміну від Галкіна, іншої країни не буде. І іноагентом вона не стане і підтримки серед порядних російських людей вже не знайде. Переможемо без її пісень", - так вважає російський депутат, пише starhit.ru.

Галкін став іноагентом в РФ

Російський артист Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і політику диктатора Путіна був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Незадовго до цього епізоду його дружина Алла Пугачова повернулася на батьківщину. Однією з причин називають нерухомість, якою володіє зоряне сімейство.

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