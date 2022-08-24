Софія Ротару об'явилася і показала, як виглядає зараз

Софія Ротару з сином / instagram.com/ruslan_yevdokymenko/

Відома українська співачка Софія Ротару давно не з'являлася в соцмережах. У зірки є єдиний син Руслан Євдокименко, який періодично повідомляв новини про знамениту маму.

Сьогодні, 24 серпня, Руслан святкує 52-й день народження. Софія Ротару вирішила привітати свого сина, поділившись відповідним фото на своїй сторінці в Instagram.

"З Днем народження", - підписала Софія Михайлівна спільний знімок з сином.

Ротару не так часто публікує знімки, а з моменту вторгнення військ Росії в Україну, зовсім рідко з'являлася в соцмережах.

Варто відзначити, що зоряне сімейство, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

Ротару не раз писала пости на підтримку українців і ЗСУ, при цьому в Росії активно "нападають" на Ротару за її позицію.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в понеділок, 7 березня, на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. У супроводі поводиря-громадянина Молдови - чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні.

Повідомлялося, що серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко - син і онук співачки Софії Ротару.

Читайте також: