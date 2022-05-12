"Вона не хвора": Суханов назвав єдину росіянку, до якої залишилася повага і довіра

Суханов назвав єдину росіянку , якій вірить / скріншот

Український телеведучий Олексій Суханов, який народився в РФ і працював там до 2014 року, зізнався, що не вірить у щирість антивоєнних висловлювань російських зірок.

Журналіст переконаний, що актриса Лія Ахеджакова єдина, хто не намагається переконати українців у їхніх братніх зв'язках з росіянами, заявив він в ефірі програми "Ранок з Україною".

"Остаточно я вірю тільки одній особистості з усього цього істеблішменту - Лії Ахеджакової. Ось їй чомусь вірю. Не знаю чому. А все інше нагадує мені м'яку пропаганду. Люди, які живуть в тому суспільстві, просякнуті нормами цього суспільства. І вони всі хворі на імперськість. Ахеджакова - вона не хвора на імперськість. Вона якась неймовірна Європейська особистість. Я зустрічався з нею, бачив її в різних обставинах. Вона не хвора. Вона - дійсно європейська людина", - пояснив Суханов.

Раніше Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну у війні з Росією, захопилася героїзмом українців.

читайте такожАхеджакова розповіла, як змінився Путін за 16 років при владі: "тоді я його підтримувала"На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що останнім часом отримує, сотні запрошень відвідати ті чи інші міста України.

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