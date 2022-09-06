"Відзнявся і одразу поїхав на фронт": Злата Огнєвіч розповіла, як Даніель Салем зіграв її коханого

Злата Огнєвіч розповіла про спільну роботу з Даніелем Салемом над новим кліпом / instagram.com/zlata.ognevich

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ексклюзивно до Сніданку з 1+1 з презентацією нової пісні Лелека завітала українська співачка Злата Огнєвіч. Сама виконавиця вважає цього птаха символом перемоги і додала, що у її житті відбувся один знак, який вселив у неї впевненість у тому, що Україна обов’язково виборе перемогу.

"Коли ми робили у Львові презентацію нашого благодійного проєкту "Лелека", мені надіслали відео, як зграя лелек просто кружляла понад містом цілий день. І я думаю, що це гарний знак, що перемога буде за нами", - поділилась співачка.

Ведучі Людмила Барбір та Руслан Сенічкін пригадали, як минула студія Злати Огнєвіч у Сніданку з 1+1 була зірвана повітряною тривогою у столиці і всій команді терміново довелось спуститись у бомбосховище. Вони зізнались, що дійсно переживали – бути чи не бути її музичному візиту до шоу, проте все склалось.

У відеороботі співачки знявся телеведучий Даніель Салем, який зараз захищає Україну у зоні бойових дій у складі ЗСУ. Огнєвіч наголосила, що він мав дуже мало часу, проте згодився приїхати, коли почув, що історія буде присвячена українським жінкам та розкаже історію родини.

"Я розповіла, що цим проєктом ми підтримаємо наших дівчат та жінок. Адже ми збираємо кошти у фонд, який допомагає жінкам, постраждалим від війни. І Даніель згодився, сам приїхав на зйомки, хоча мав дуже мало вільного часу. Він відзнявся, поїхав в ніч одразу у зону бойових дій. Я йому дуже вдячна за роботу і коли скінчиться війна, я дуже хочу, щоб він зіграв в справжньому великому драматичному кіно. Тому, що таких акторів дуже мало", - зізналась Огнєвіч.

Співачка дає багато благодійних концертів в Україні та поза її межами. Як заявила Огнєвіч, з моменту повномасштабного вторгнення на закордонних виступах у Європі та США за участі вдалось зібрати 9 млн гривень. Наразі вона продовжує власний тур "Світло" містами України, значна частина коштів з якого також йде на підтримку України.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.