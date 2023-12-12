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"Спочатку - духовність, потім - зброя і бомби": зірка "Довбуша" закликав повністю заборонити російську мову

Дмитро Відоменко
12 грудня 2023, 19:15
Відомий український актор кіно і зірка фільму "Довбуш", Олексій Гнатковський присоромив шанувальників російської мови і літератури.
Гнатківський
Олексій Гнатковський досить жорстко висловився щодо російської мови / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Відомий український актор кіно і театру, який зіграв одну з головних ролей в історичному бойовику Олеся Саніна "Довбуш", Олексій Гнатковський дуже жорстко виступив проти шанувальників російської мови та літератури. Свою думку він детально висловив в інтерв'ю порталу 20minut.

Гнатковський назвав російську мову проклятою, а українців, толерантних до Російської, – хворими "Стокгольмським синдромом" [коли жертва переймається симпатією до свого мучителя ‒ Главред].

"Ми чомусь до останнього часу дуже толерантно ставилися, щоб, боронь боже, російську мову "нє ущемляли". Ні! Треба заборонити цю мову в принципі! На корені знищити! Тому що це проклятий язик. Я на своїх виставах постійно кажу зі сцени, що останнє, що чують наші військові, коли їх вбивають у полоні, або жінка, яку ґвалтують шість одночасно, або мама, дитину якої ґвалтують на її очах, – це проклята російська мова. Саме Московський патріархат і російська мова – те, чим вони весь час захоплювали нас, це те, що йде перед зброєю. Спочатку - духовність і культура, а потім – зброя і бомби. Тому не можна продовжувати підтримувати. Треба категорично відмовлятися і назавжди забувати про все російською", - сказав актор.

відео дня

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що молодша дочка Ольги Сумської Анна Борисюк поділилася своїми переживаннями про свою старшу сестру Антоніну Паперну, з якою до війни та її втечі до Москви була дуже близька.

Також мовчання порушив Російський зять Ольги Сумської, актор Володимир Яглич. Як і Паперна, він дуже довго ховав голову в пісок, і намагався дотримуватися позиції про "артистів поза політикою".

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