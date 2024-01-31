ЗМІ дізналися, чому у Трампа постійно змінюється колір волосся

Виявляється, характер Трампа безпосередньо впливає на його колір волосся.

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Дональд Трамп не може терпіти/ Колаж Главред, фото Twitter/Donald J. Trump

У мережі все частіше обговорюють те, що колишній президент США Дональд Трамп на кожен свій публічний вихід має різний колір волосся.

Так, раніше цього тижня Дональд Трамп постав перед федеральним судом Мангеттена. Спостерігачі за Трампом помітили, що його волосся, здавалося, стало іншого відтінку - більше схиляючись до світло-помаранчевого.

Видання Page Six зазначає, що вся справа в характері Трампа, а саме в його нетерпінні.

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"Перукарі зляться на нього, але не можуть цього показати, оскільки Трамп не може всидіти на місці. Йому потрібно посидіти на місці хоча б 30 хвилин, щоб колір його волосся схопився", - каже інсайдер.

"Колір волосся Трампа може сильно варіюватися від темно-русявого до світлого - до яскраво-помаранчевого - залежно від того, як довго його перукар зможе змусити його сидіти спокійно і дозволити кольору робити свою справу", - додало інше джерело.

"Друзі кажуть, що він настільки нетерплячий, що рідко приділяє стилістові 30-45 хвилин... Що менше часу він їм приділяє, то помаранчевішим стає його волосся, оскільки потрібен час, щоб отримати темніші локони, які він асоціює з молодими роками", - розповіло нам джерело.

Нагадаємо, раніше інсайдер повідомив, що Трамп нібито "схуд щонайменше на 13 кілограмів" і що "люди в клубі (заклад Трампа - авт.) кажуть, що він їсть більш здорову їжу", а не зі шведського столу.

Раніше стало відомо про те, що у США померла мама Меланії Трамп. Про це подружжя Трампів повідомило на своїх сторінках у соціальних мережах.

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