У родині Дональда Трампа сталося горе

Стало відомо про те, що померла мати Меланії Трамп - Амалія.

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Померла мама Меланія Трамп-Амалія / Колаж Главред, фото Instagram / melaniatrumpworld

У родині колишнього американського президента Дональда Трампа сталося горе.

Померла мати його дружини Меланія Трамп - Амалія Кнавс.

Про це сказано на офіційній сторінці Меланії Трамп в Instagram. "Нехай мати Меланії Амалія Кнавс спочиває у вічному спокої - якою прекрасною душею вона була, як і її дочка!"- сказано в пам'ять про жінку.

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На своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter), Меланія написала пост про свою матір.

"З глибоким сумом повідомляю про смерть моєї любої матері Амалії. Амалія Кнавс була сильною жінкою, яка завжди поводилася граціозно, тепло і гідно. Вона була повністю віддана своєму чоловікові, дочкам, онуку та зятю. Ми будемо безмірно сумувати за нею і продовжимо шанувати і любити її спадщину", - написала вона.

На кончину тещі також відреагував і Дональд Трамп.

Померла мати Меланії Трамп / скріншот Twitter / MELANIATRUMP

"Дуже сумна ніч для всієї родини Трамп. Прекрасна мама Меланії Амалія щойно оселилася в прекрасному місці на небі. Вона була неймовірною жінкою і ми безумовно будемо за нею сумувати", - написав політик.

Відзначимо, що нещодавно стало відомо про те, що Меланія, зникла зі святкової Різдвяної листівки своєї сім'ї. Тоді жінка не була присутня на фото, тому що вона дбала про свою хвору матір.

Раніше також стало відомо про те, що королева Єлизавета турбувалася, що буде складно організувати її похорон, якщо вона помре в Балморалі. Про це розповіла принцеса Анна.

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