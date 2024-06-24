"Слухаю російське": подруга Началджіоглу зробила зашкварну заяву

Подруга Мурата Началджіоглу зізналася, що слухає російську попсу і їй плювати на думку оточуючих.

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Анастасія Фоксі та Мурат Налчаджиоглу то сходяться, то розходяться / колаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca/

Нова подруга колишнього чоловіка співачки-зрадниці Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Началджіоглу перукарка Анастасією Foxy влаштувала сесію запитань і відповідей на своїй сторінці в Instagram.

Один із підписників запитав її про те, яку музику вона любить слухати. На що вона відповіла, що віддає перевагу "російській" музиці, незважаючи на те, що терористична Росія практично щодня вбиває українців.

Подруга Началджіоглу зробила огидну заяву / Скріншот Instagram/ anastasija_foxy2

"Зараз буде напад, але я слухаю російську музику. Мистецтво до війни і до дурнів, на мою думку, не має відношення", - без розділових знаків написала перукарка.

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Нагадаємо, що раніше Мурат Налчаджиоглу приголомшив заявою після розставання зі своєю дівчиною. Налчаджиоглу видалив усі фото і відео з колишньою на своїй сторінці в соцмережах, а також закликав шанувальників любити своє життя.

Колишня дружина Мурата Налчаджиоглу забрала дитину і покинула Україну після розлучення. Вона розповіла, що офіційно розлучилася з бізнесменом і колишнім чоловіком Ані Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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