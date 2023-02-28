"В 50 років залишитися самотньою дупою не хочеться": Суханов вперше розповів про свій роман

Олексій Суханов зізнався - готовий оберігати свою другу половинку стільки, скільки буде потрібно.

Олексій Суханов вперше розповів про своє особисте життя / instagram.com/suhanov.official

Український журналіст, ведучий ток-шоу "Говорити вся країна" Олексій Суханов вміє вивести на відверту розмову будь-кого, проте в реальному житті шоумен вважає за краще мовчати, особливо про те, що стосується його особистого життя.

Суханов був 13 років одружений на жінці на ім'я Ольга. У 2016 році подружжя розлучилося, і ведучий щиро радий, що в новому шлюбі його екскохана нарешті знайшла сімейне щастя. Про своє щастя він скромно промовчав, проте в інтерв'ю для ЖВЛ обґрунтував це рішення - його друга половинка не хоче публічності, а хайп заради хайпу йому не потрібен.

"Я не хочу годувати публіку своїм особистим життям тільки задля того, аби з'являтися в інформаційному просторі, чи на шпалерах газет, чи я не знаю, де там. Я міг би розказати, якщо б це було за бажанням моєї другої половинки. Якщо вона цього не бажає, то хіба я можу порушувати це правило?" - розмірковує ведучий.

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Втім, є те, що Суханову приховати не вдалося - в нових відносинах він по-справжньому щасливий, і дуже дорожить цим союзом. "Ой, аби не наврочити, знаєте. А то в 50 років залишитися самотньою дупою не зовсім хочеться. Все добре, чого ви!" - з посмішкою відмахується шоумен. Хоча він і зізнається - зараз вчиться будувати відносини заново - стримувати емоції, вирішувати конфлікти, адекватно висловлювати свої почуття.

Сподівається Олексій Суханов і одного разу стати батьком, проте в цю тему він заглиблюватися не став, лише зазначивши, що вона для нього дуже болюча.

Раніше стало відомо, що українська акторка, зірка серіалу Папаньки, Ольга Атанасова розлучається з чоловіком - вони з Сергієм розлучилися ще перед війною, але колишній коханий "тягне" з документами.

Також інсайдери поділилися подробицями особистої трагедії в житті Мадонни - від 64-річної співачки втік її молодий коханий. Він знехтував поп-іконою заради молодшої коханки.

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