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Слідом за Брежнєвою: у Костянтина Меладзе відібрали ВНП в РФ

Анна Підгорна
25 серпня 2023, 02:40
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Меладзе-старший все ще має українське громадянство.
Костянтин Меладзе, Віра Брежнєва
Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва залишилися без ВНЖ рф / колаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

У червні 2023 року Віра Брежнєва, яка з перших днів повномасштабної війни в Україні покинула рф, де була топовою артисткою, була позбавлена документа про вид на проживання в країні-агресорі. У зв'язку з цим співачка втратила можливість в'їзду на територію країни на болотах, а також будувати бізнес там.

Брежнєва, яка без жалю виїхала з рф, цьому нітрохи не засмутилася. Вона продовжує волонтерську та концертну діяльність, а нещодавно приїжджала в Україну - вперше за півтора року.

Зараз ЗМІ країни-окупанта активно поширюють новину про те, що без привілеїв на проживання і здійснення будь-якої підприємницької діяльності залишився і чоловік Брежнєвої, музичний продюсер і композитор Костянтин Меладзе.

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У пресі відзначають, що ІП, зареєстроване на Меладзе старшого в 2019 році, "припинило діяльність у зв'язку із закінченням терміну дії документа, що підтверджує право тимчасово або постійно проживати в російській федерації", спираючись на дані з єдиного держреєстру індивідуальних підприємців країни на болотах. Там же значиться, що Костянтин Меладзе все ще має українське громадянство.

Варто відзначити, що ВНП в рф анулюють, якщо людина більше півроку не з'являвся на території країни. З лютого 2022 року Меладзе, за чутками, живе у своїй розкішній віллі в Італії.

Раніше стало відомо що Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і продюсер Костянтин Меладзе, продають права на свої пісні, написані російською мовою. "Розпродаж" стосується також і хітів дівочого гурту ВІА Гра.

Також Міша Романова, ексучасниця гурту ВІА Гра, розповіла про гучну сварку з Вірою Брежнєвою. Конфлікт стався, коли співачка вже покинула колектив заради сольної кар'єри.

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