Славу Камінську засудили фанати за фото з Ані Лорак

Співачка висловила підтримку артистці, яка опинилася в немилості.
Співачка Слава Камінська опублікувала фотографію зі співачкою Ані Лорак, яку раніше засудили українські артисти за концертний тур Україною.
Лорак дорікають в "запроданстві" - вона живе в Росії, там будує кар'єру і активно виступає. Багато хто вважає її зрадницею, адже вона заробляє гроші для країни-агресора.
На захист Ані Лорак вирішила виступити Слава Камінська. Артистка виклала спільне фото з опальною співачкою і висловила свою думку з цього приводу.
"Ви можете # говорищохочеш, як би, що би не відбувалося, є голос країни в нашій країні і ми не цінуємо те, що маємо ! Все тимчасово, політика, погляди, телебачення! Ані Лорак артистка! І мабуть вакуум інформаційний - це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся #голосестьнеумногих",- підписала знімок співачка.
Однак відгуку в серцях фанатів її слова не знайшли.
Багато з шанувальників засудили Камінську за подібні міркування, а деякі і зовсім відписалися від її Instagram-аккаунта:
"Ну як би не в нашій країні вона голос, це точно)))))))"
"О, почалося - яка різниця, ми, артисти, голуби світу. Наша країна - це не тимчасово, і війна не тимчасово. Повинна бути принципова позиція".
"Розчарувалася ... Відписуюся..."
"А є совість і честь! Добре говорити, коли війна тебе не торкнулася!!!"
"Дуже сумнівна компанія".
"Фотка з Лорак - це зашквар :( "
"Краще б ти нічого про неї не писала, а просто сфоткалася... втрачаєш шанувальників таланту".
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