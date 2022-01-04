Ані Лорак дасть концерти в Україні - Кондратюк і Зібров в обуренні

Концертна діяльність Ані Лорак в Україні обурює громадськість / Колаж

Співачка Ані Лорак анонсувала невелику серію концертів по Україні з програмою The Best, в рамках яких артистка виконає хіти українською мовою та нові пісні. Виступи заплановані в трьох містах - Запоріжжі, Харкові та Херсоні в кінці травня 2022 року.

Концертна діяльність Лорак в Україні викликала обурення у продюсера Ігоря Кондратюка і співака Павла Зіброва.

Для інтернет видання Сьогодні вони дали коментарі з приводу українських артистів, які продовжують концертну діяльність в Росії, незважаючи на політичну ситуацію. Зокрема успішна кар'єра і багаторічне проживання Лорак в Російській Федерації, яка ні-ні та повертається на батьківщину з концертами, обурюють продюсера і співака.

"Одіозним тут робити нічого! Вони зробили свій вибір - не ми за них, а вони! Сім років війни. Дорослі люди", - прокоментував Зібров.

Ігор Кондратюк, який раніше не раз дорікав Лорак в її позиції, у виразах був менш стриманим: "Для мене з 2014 року не існує співачки Ані Лорак. Її концертний тур містами України після того, як вона всі роки війни виступала в країні-агресорі, – це середньовічна дикість і неповага до всіх українців. Таке можливо через відсутність закону про колаборацію та колаборантів в Україні. Це іспанський сором".

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