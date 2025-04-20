"Скромність - сестра бідності": Тіна Кароль дала 4 зухвалі поради

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Українська співачка Тіна Кароль вирішила поділитися з шанувальниками уроками, які їй дало життя. Поради, які вона дала б собі в минулому, вона опублікувала у своєму блозі в Instagram.
Артистка записала відео, в якому загалом прозвучало чотири поради: не бути надмірно скромними, навчитися говорити "Ні", довіряти собі і брати від життя все, що здається вам корисним.
"Перше: скромність - це сестра бідності. Ви маєте знати собі ціну. (Друге) Навчитись говорити "Ні". Нас завжди вчили говорити "Так", бути чемними і так далі. Навчитись говорити "Ні" - це золоте слово. (Третє) Довіряти свої інтуїції. Завжди знаходяться поради, правила, "так не робили", "так не можно робити", "такого не буває" - це улюблене моє. Довіряйте своїй інтуїції. Якщо до вас прийшла якась ідея, значить ви в змозі її реалізувати. (Четверте) Найголовніше, коли дають щось, завжди казали: "Та відмовся, будь скромна", і так далі. Якщо дають - бери. Якщо пропонують - погоджуйтесь, якщо ви відчуваєте, що це принесло би вам користь", - каже Тіна Кароль.
Роздуми співачки її шанувальники сприйняли з великим ентузіазмом. У коментарях відзначився навіть співак Melovin - написав: "Поради на вагу золота".
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Хто така Тіна Кароль?
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
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