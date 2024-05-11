Скандал на Євробаченні: одного з проросійських учасників хочуть дискваліфікувати

Йост Кляйн славиться своєю підтримкою російського терористичного режиму.

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Учасника Євробачення можуть дискваліфікувати / Колаж Главред, фото Eurovision.tv

Європейська мовна спілка (EBU) нібито розслідує інцидент за участю представника Нідерландів Йоста Кляйна на міжнародному конкурсі Євробачення 2024.

Як пише ТСН, нещодавно стало відомо, що його відсторонили від другої генеральної репетиції і навіть можуть дискваліфікувати.

За інформацією мовника, виною тому став нібито "незрозумілий інцидент" за участю Йоста Кляйна. EBU веде наразі розслідування, після якого буде вирішено подальшу долю Нідерландів у "Євробаченні-2024".

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Який "незрозумілий інцидент" стався - поки що не відомо. Утім, чуток поширилося чимало. Подейкують, що Йост Кляйн на параді прапорів вдарив одного з операторів після того, як той спровокував його запитанням про померлих батьків.

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках. Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

За ще однією версією учасник Нідерландів нібито мав конфлікт із представницею Ізраїлю, який між ними виник через різні політичні погляди.

Видання також зазначає, що Йост Кляйн скандальний учасник "Євробачення". Він славиться своєю прихильністю до Росії та співпрацею з росіянами. Після початку війни в Україні артист написав пісню про любов до РФ. Він також приїжджав із концертами в російські міста.

Євробачення 2024 - що варто знати

Зазначимо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

А також після того як Alyona Alyona та Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому півфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертої сходинки на третю.

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