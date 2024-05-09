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Італійка підірвала другий півфінал Євробачення 2024

Олена Кюпелі
9 травня 2024, 23:32оновлено 10 травня, 00:37
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Італійська співачка Анжеліна Манго феєрично виступила у другому півфіналі Євробачення 2024.
Італійка запалила сцену Євробачення 2024
Італійка запалила сцену Євробачення 2024 / Колаж Главред, фото скріншот

Італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024.

Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

З чотирма платиновими платівками, двома золотими платівками і повністю аншлаговим туром Анджеліна Манго стала однією з найяскравіших зірок 2023 року в Італії. Її музика являє собою суміш різних впливів, включно з італійським та американським репом, R&B та інструментальною музикою.

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбудеться 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

У своїх піснях співачка звертається до актуальних для неї питань і тем, таких як тривоги, кохання, потреба у свободі та цінність сім'ї.

Італія на Євробаченні 2024
Італія на Євробаченні 2024 / Скриншот

Анджеліна Манго, улюблена фанатами в соціальних мережах, має величезну кількість підписників, особливо в TikTok.

Італія - фаворит букмекерів 2024 року
Італія - фаворит букмекерів 2024 року / Скріншот

Євробачення 2024 - що варто знати

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Jerry Heil отримала травму під час виступу.

Також Аlyona Аlyona та Jerry Heil встановили абсолютний рекорд Євробачення.

Хто увійшов до першої десятки фіналістів Євробачення-2024 за результатами першого півфіналу. Фінал конкурсу відбудеться 11 травня о 22:00 за київським часом.

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Євробачення-2024. Другий півфінал
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