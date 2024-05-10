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"Смертельна позиція": українки alyona alyona і Jerry Heil шокували заявою перед фіналом Євробачення

Марія Тупік
10 травня 2024, 15:34
1368
alyona alyona і Jerry Heil зробили заяву перед фіналом Євробачення 2024.
Фінал Євробачення 2024
Фінал Євробачення 2024 / Колаж Главред, фото instagram/alyona.alyona.official, eurovision.tv

Уже завтра, 11 травня, у Швеції стартує гранд-фінал Євробачення 2024. Український дует alyona alyona та Jerry Heil виступлять на самому початку конкурсу.

Після другого півфіналу відбулося жеребкування конкурсантів. Україна у фіналі Євробачення виступить під 2 конкурсним номером.

Співачка alyona alyona зізналася, що виступати на самому початку конкурсу дуже хвилююче.

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"Ми під номером 2 у ФІНАЛІ ВЖЕ ЗАВТРА. Усі кажуть, що це "death spot" (смертельна позиція в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування). Такий номер обрали продюсери шоу. Ну що ж! Кому як не українцям знати, як це йти до своєї мети попри все. Об'єднуємося і творимо історію РАЗОМ! Голосуйте за номер 2", - написала alyona alyona в Instagram.

Євробачення 2024
Заява alyona alyona перед фіналом Євробачення 2024 / скріншот

Фінал Євробачення 2024 - прогноз переможця

Зазначимо, після двох півфіналів Євробачення 2024 букмекери оновили прогнози на переможця конкурсу. У трійку потенційних лідерів раптово вирвалася країна, якій до цього пророкували лише восьме місце.

Україна опустилася в рейтингу і посідає лише 6 місце.

Як виступатимуть фіналісти Євробачення 2024 - список

  • Marcus & Martinus - Unforgettable (Швеція)
  • Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria (Україна)
  • ISAAK - Always On The Run (Німеччина)
  • TALI - Fighter (Люксембург)
  • Joost Klein - Europapa (Нідерланди)
  • Eden Golan - Hurricane (Ізраїль)
  • Silvester Belt - Luktelk (Литва)
  • Nebulossa - ZORRA (Іспанія)
  • 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Естонія)
  • Bambie Thug - Doomsday Blue (Ірландія)
  • Dons - Hollow (Латвія)
  • Marina Satti - ZARI (Греція)
  • Olly Alexander - Dizzy (Британія)
  • Gåte - Ulveham (Норвегія)
  • Angelina Mango - La noia (Італія)
  • TEYA DORA - RAMONDA (Сербія)
  • Windows95man - No Rules! (Фінляндія)
  • iolanda - Grito (Португалія)
  • LADANIVA - Jako (Вірменія)
  • Silia Kapsis - Liar (Кіпр)
  • Nemo - The Code (Швейцарія)
  • Raiven - Veronika (Словенія)
  • Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Хорватія)
  • Nutsa Buzaladze - Firefighter (Грузія)
  • Slimane - Mon Amour (Франція)
  • Kaleen - We Will Rave (Австрія)
Порядок виступу учасників Євробачення 2024 у фіналі
Порядок виступу учасників Євробачення 2024 у фіналі / фото: instagram.com/esctoday/

Євробачення 2024 - що варто знати

Зазначимо, італійська співачка запалила головну сцену другого півфіналу Євробачення 2024. Анжеліна Манго, яка виконала пісню "La Noia", заробила оплески буквально з перших акордів своєї пісні з латиноамериканськими мотивами.

А також після того як Alyona Alyona та Jerry Heil довели до сліз потужним виступом у першому півфіналі, їхні шанси на перемогу збільшилися. Саме тому артистки "стрибнули" з четвертої сходинки на третю.

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil, за підсумками першого півфіналу потрапили до гранд-фіналу конкурсу.

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Євробачення Alyona Alyona Jerry Heil Фінал Євробачення-2024
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