Синці та кровотеча в оці: зірку "Підпільної імперії" побили в Нью-Йорку

66-річний американський актор Стів Бушемі, зірка "Фарго", "Великого Лебовські" і "Підпільної імперії", став жертвою акту невмотивованої агресії в його рідному Нью-Йорку. Про це повідомив The New York Times із посиланням на поліцейський рапорт.
Артиста доправили в лікарню Бельв'ю із синцями та набряками на обличчі, а також із кровотечею в лівому оці. Наразі життю Бушемі нічого не загрожує.
Знаменитість отримав сильний удар в обличчя від незнайомця під час прогулянки Третьою авеню. Після того, як Бушемі впав на тротуар, чоловік, який на нього напав, зник. Його пошуками зараз займається поліція Нью-Йорку.
"Стів Бушемі зазнав нападу в центрі Мангеттена і став ще однією жертвою випадкового акту насильства в місті. З ним усе гаразд, і він цінує всі добрі побажання. Хоча нам усім неймовірно сумно, що це трапилося, коли він гуляв вулицями Нью-Йорка", - повідомили в прес-службі Стіва Бушемі після неприємного інциденту.
Хто такий Стів Бушемі?
Стів Бушемі - американський актор і режисер. Володар "Золотого глобуса" і дворазовий лауреат премії Національного товариства кінокритиків США, номінант на премію "Еммі". Найбільш відомий завдяки співпраці з режисерами Квентіном Тарантіно та братами Коенами. Найпопулярніші фільми за участю Стіва Бушемі: "Скажені пси", "Фарго", "Повітряна в'язниця", "Великий Лебовські", "Армагеддон".
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Раніше стало відомо, який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр" - рідкісне фото з "сім'єю" опублікувала Мара Вілсон, яка зіграла в комедії малятко Наталі.
Також інсайдери повідомили, що у Бена Аффлека і Дженніфер Лопес серйозні проблеми у шлюбі. Актор втік від дружини на зйомки, чим вона залишилася дуже незадоволена.
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