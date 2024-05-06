Справжня сім'я: який зараз вигляд мають діти-актори з фільму "Місіс Даутфайр"

31 рік минув з моменту, як Мара Вілсон, Меттью Лоуренс і Ліза Джейкаб поріднилися з Робіном Вільямсом на знімальному майданчику.

https://glavred.net/stars/nastoyashchaya-semya-kak-seychas-vyglyadit-deti-aktery-iz-filma-missis-dautfayr-10563020.html Посилання скопійоване

Діти з фільму Місіс Даутфайр - як Мара Вілсон, Меттью Лоуренс і Ліза Джейкаб виглядають зараз / колаж: Главред, фото: imdb.com

31 рік тому у світовий прокат вийшла комедія Кріса Коламбуса "Місіс Даутфайр" із чарівним Робіном Вільямсом у головній ролі. Глядачі прихильно сприйняли стрічку про недолугого татуся Деніела Гілларда, який в образі харизматичної місіс Даутфайр стає для своєї сім'ї більшою опорою, ніж сам Ден був коли-небудь.

Крім талановитої акторської гри дорослих артистів і титанічної праці гримерів, які щодня витрачали по 5 годин на одного лише Вільямса, багато хто відзначив і чудову роботу дітей-акторів, Мари Вілсон, Меттью Лоуренса і Лізи Джейкаб, яким на момент зйомок було 6, 13 і 15 років відповідно.

"Місіс Даутфайр", безумовно, зіграла важливу роль у житті Вілсон, Лоуренса і Джейкаб, проте їх зв'язок із фільмом абсолютно не обтяжує. Ба більше - на зйомках 1993 року між акторами встановилися по-сімейному близькі стосунки, які вони підтримують і сьогодні. Вони часто організовують зустрічі та із задоволенням спілкуються.

відео дня

Так нещодавно Мара Вілсон на своїй сторінці в Instagram показала "сімейне фото" з Меттью Лоуренсом і Лізою Джейкоб. Разом вони взяли участь у записі подкасту "Братська любов", і свіжим знімком принесли чимало задоволення шанувальникам фільму "Місіс Даутфайр".

Діти з фільму Місіс Даутфайр - як Мара Вілсон, Меттью Лоуренс і Ліза Джейкаб виглядають зараз / instagram.com/marawilson

Про фільм "Місіс Даутфайр" Місіс Даутфайр - комедія режисера Кріса Коламбуса, знята 1993 року з Робіном Вільямсом у головній ролі. Фільм отримав "Оскара" і два "Золоті глобуси". За сюжетом Деніел Гіллард (Робін Вільямс) втрачає роботу, від нього йде дружина Міранда, а з дітьми, Крістофером, Лідією і крихіткою Наталі, йому дозволено бачитися лише раз на тиждень. Однак Ден не має наміру сидіти склавши руки - за допомогою брата він перевтілюється на харизматичну жіночку місіс Даутфайр, і влаштовується у свою ж сім'ю гувернанткою і домробітницею. Так чоловік може доглядати за будинком і дітьми. Утім, життя не стоїть на місці: Міранда знаходить собі нового чоловіка, а Деніелу нарешті пропонують хорошу роботу. Тепер перед місіс Даутфайр стоїть складний вибір.

Голлівуд - останні новини:

Раніше стало відомо, що колишній чоловік Брітні Спірс, актор і модель Сем Асгарі, думає про її витівки. Він розлучився з поп-дівою влітку минулого року через її нестабільний стан.

Також інсайдери повідомили, що у Бена Аффлека і Дженніфер Лопес серйозні проблеми в шлюбі. Актор втік від дружини на зйомки, чим вона залишилася дуже незадоволена.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред