Сильно змінився: на Олександра Еллерта "наїхали" за відмову від української мови

На Олександра Еллерта наїхали за відмову від української мови / instagram.com/ellert_a

Український комік, ведучий і переможець романтичного реаліті Холостячка (з Ксенією Мішиною) Олександр Еллерт вирішив змінити імідж.

І зробив це вельми кардинально. На своїй сторінці в Instagram артист виклав знімок, на якому постав підстриженими практично під нуль, обличчя гладко поголене, а очі приховують модні дзеркальні окуляри.

Шанувальниці, які складають більшу частину його підписників, високо оцінили його новий образ, і засипали коміка компліментами.

Втім Еллерт ризикує залишитися без частини своєї лояльної жіночої аудиторії, яка забезпечує йому популярність. У підписі до нового фото він вирішив відповісти хейтерам, які роблять йому зауваження за російську мову під час війни.

"Що хочете робіть, тільки не розповідайте якою мені мовою розмовляти! Як і іншим", - написав він.

Олександр Еллерт показав нову стрижку / instagram.com/ellert_a

Деякі фанатки ведучого не оцінили його дотепності - патріотизм виявився сильнішим. Вони розкритикували Еллерта за подібного роду ремарки:

"Він за гроші добре знає українську мову, він був тамадою на Західній Україні на весіллі...Просто він не хоче.."

"Звісно право вибору Ви маєте, але поваги Ви мати не будете, а щє надіюсь що ваша думка зміниться і ця війна дасть багатьом розуміння того, що мова це теж зброя.."

"Шкода, що така думка..."

"Вслід за кораблем іди, Елерт !!"

"Сумно, що війна нічого не навчила..."

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