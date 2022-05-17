Сильно змінився: на Олександра Еллерта "наїхали" за відмову від української мови

Навіть нова стрижка коміка не врятувала його від критики.
Український комік, ведучий і переможець романтичного реаліті Холостячка (з Ксенією Мішиною) Олександр Еллерт вирішив змінити імідж.
І зробив це вельми кардинально. На своїй сторінці в Instagram артист виклав знімок, на якому постав підстриженими практично під нуль, обличчя гладко поголене, а очі приховують модні дзеркальні окуляри.
Шанувальниці, які складають більшу частину його підписників, високо оцінили його новий образ, і засипали коміка компліментами.
Втім Еллерт ризикує залишитися без частини своєї лояльної жіночої аудиторії, яка забезпечує йому популярність. У підписі до нового фото він вирішив відповісти хейтерам, які роблять йому зауваження за російську мову під час війни.
"Що хочете робіть, тільки не розповідайте якою мені мовою розмовляти! Як і іншим", - написав він.
Деякі фанатки ведучого не оцінили його дотепності - патріотизм виявився сильнішим. Вони розкритикували Еллерта за подібного роду ремарки:
"Він за гроші добре знає українську мову, він був тамадою на Західній Україні на весіллі...Просто він не хоче.."
"Звісно право вибору Ви маєте, але поваги Ви мати не будете, а щє надіюсь що ваша думка зміниться і ця війна дасть багатьом розуміння того, що мова це теж зброя.."
"Шкода, що така думка..."
"Вслід за кораблем іди, Елерт !!"
"Сумно, що війна нічого не навчила..."
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