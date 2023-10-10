"Блазень", який бере участь у "клоунаді": Охлобистін брехливо посипав голову попелом

Російський пропагандист (за сумісництвом відомий своїми божевільними висловлюваннями) і актор Іван Охлобистін видав свіжі кремлівські тези.

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Охлобистін розповів, як нібито проливав сльози у знищеному РФ Маріуполі / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Відомий кремлівський пропагандист, а за сумісництвом ‒ давно відомий своїми відверто великодержавно-шовіністичними поглядами актор / сценарист Іван Охлобистін несподівано назвав себе"блазнем".

Він також визнав, що візити артистів-путіністів на окуповані українські території виглядають як "циркова клоунада". Але, природно, каятися за свої вчинки Охлобистін не став. Актор, тільки на словах виявляє свою "хоробрість", зізнався, що влітку 2023 року відвідував практично знищений росіянами Маріуполь. Охлобистін навіть стверджує, що спеціально зайшов у розбомблений росіянами драмтеатр і розридався.

Нібито він проливав сльози через чергового пропагандистського шоу, в якому використовували маленьку дівчинку-актрису.

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"З трупи з 40 чоловік живими залишилися 16. Але вони все одно відкрили новий сезон, представили жанрові сценки ‒ жінка з коляскою, літні люди грають в шахи. І виходить дівчинка з дивовижним голосом і співає: "Ах, як хочеться повернутися "[пісня "Городок" Анжеліки Варум ‒ Главред]. Я заплакав. Я взагалі не сентиментальна людина, але це для мене приклад абсолютного служіння актора своєму народу", – розповів Охлобистін.

Вояжі артистів-путіністів на Донбас

Нагадаємо, раніше Микита Джигурда приїхав до тимчасово окупованої Волновахи, щоб почитати патріотичні віршики. "Патріоту" російські окупанти подарували справжню гранату, зі словами - "у нас цього добра повно". На що звихнувся актор прочитав вірш.

До того інший відомий артист-путініст, співак Григорій Лепс, приїхав до тимчасово окупованого Донецька.

Лепс, зокрема, відвідав госпіталь в Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

І зовсім недавно до бойовиків до російських окупантів приїхав Роман "Звір" Білик. Разом з колегою по групі Германом Осиповим він заспівав для них кілька своїх пісень.

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