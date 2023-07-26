Штанга вбила відомого фітнес-блогера прямо під час тренування: що сталося

Шановний спортсмен, фітнес-блогер і бодібілдер, 33-річний Джастін Вікі загинув під час тренування.
За інформацією Marca.com, 210-кілограмова штанга вдарила Джастіна Вікі по голові з такою силою, що відкинула його вперед, що призвело до перелому шиї, в результаті якого були пошкоджені життєво важливі нерви, пов'язані з його серцем і дихальною системою.
Його терміново госпіталізували, лікарі зробили все можливе, щоб врятувати йому життя, але, на жаль, його травми були настільки важкими, що він від них загинув.
Трагедія сталася на Балі в одному зі спортивних залів. За словами близького друга загиблого, він завжди радив не виходити за межі своїх можливостей і всіляко підтримував усіх, хто до нього звертався.
Нагадаємо, раніше в Умані в ніч на 28 квітня російська ракета вдарила прямо по багатоповерхівці, де мирно спало безліч сімей. В результаті " прильоту "були буквально" стерті " квартири. В одній з них знаходився рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський. Він загинув.
Раніше також стало відомо, що захищаючи Україну загинув ігор Мисяк, автор книги"Завод".
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