Блогер-скандаліст розповів, чому Гайтана пішла зі сцени

На думку Беспалова секрет зникнення Гайтани до банальності простий, але від того не менш сумний.

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Гайтана пішла зі сцени за наполяганням чоловіка, вважає блогер Беспалов / колаж: Главред, фото: instagram.com/gaitanamusic

Українська співачка Гайтана у двохтисячних яскраво виблискувала на небосхилі вітчизняного шоу-бізнесу, проте з часом її кар'єра стала зменшувати оберти.

Зараз вона веде закритий спосіб життя, рідко спілкується з шанувальниками і випускає нову музику. Що ж сталося з амбітною артисткою?

Від інтерв'ю Гайтана відмовляється, та й творить вкрай неактивно. Блогер-скандаліст Богдан Беспалов у своєму Telegram- каналі висунув свою версію того, що відбувається. У згасанні кар'єри співачки він звинувачує її чоловіка, продюсера Олександра Смарта.

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Так Беспалов припустив, що Смарт забороняє Гайтані контактувати зі ЗМІ і записувати пісні, чим і зруйнував кар'єру дружини. До такого висновку блогер прийшов після того, як кілька разів розмовляв з продюсером.

"Спілкувався вчора з чоловіком Гайтани в Інстаграмі. Не перший раз за останній рік. Що відбувається? Складається враження, що він їй забороняє створювати музику і давати інтерв'ю. Можливо я себе накручую, але такі категоричні відмови і не тільки мені. Дуже шкода. Гайтана заслуговує бути зіркою", - пише він.

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