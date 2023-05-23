'Був безмежно добрий': під Бахмутом загинув письменник Ігор Мисяк

У 2014 році Ігор був медиком у полку "Азов" - служив санітаром на "швидкій" і бійцем-рятувальником.

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На війні загинув письменник зі Львова / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/tempora_publishing

Письменник Ігор Мисяк загинув більше, як місяць тому, але лише нещодавно, 22 травня, всі дізнались про його смерть.

"Стало відомо, що захищаючи Україну загинув Ігор Мисяк, автор книжки "Завод". Нема слів, щоб виразити співчуття всім, хто знав цю чудову людину", - про загибель Ігоря Мисяка повідомили у видавництві "Темпора", де 2022 року вийшла його дебютна прозова книжка "Завод".

У 2014 році Мисяк був медиком у полку "Азов" – служив санітаром на "швидкій" і бійцем-рятувальником. Він пройшов багато гарячих точок і мобілізувався. Але на початку березня 2022 року Ігор Мисяк приєднався до підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ, а потім потрапив до лав окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу, де прослужив останні пів року. "Поет" брав участь у звільненні Херсонщини від російських окупантів, а останнім часом обороняв Бахмут, передає 24 канал.

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Друзі та знайомі на фейсбук-сторінці Ігоря Мисяка з позивним "Поет" кажуть, що він був світлою людиною і врятував багато життів: "Безмежно добра і порядна людина. Такі навіть на війні намагаються не вбивати, а рятувати".

Втрати на війні

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