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Шкільні роки чудові: Камінська згадала, як була брюнеткою і з іншим ім'ям

Дмитро Відоменко
28 грудня 2023, 18:29
39-річна співачка Слава Камінська поділилася архівними кадрами і відео в Instagram. На них юна Слава брюнетка і зветься інакше
Камінська
В юності Слава Камінська звалася Ольгою Кузнєцовою / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська попспівачка Слава Камінська (колишня солістка колективу "НеАнгели") в соцмережі Instagram поділилася архівними фото та відео ‒ зокрема ще зі своїх шкільних років. Майбутня виконавиця хіта "Слава Богу" тоді носила інше ім'я - Ольга (а її дівоче прізвище було Кузнєцова)

"Олькати тільки не треба", - відразу попередила Камінська, запостивши скрін свого закордонного паспорта вже з нинішнім ім'ям-прізвищем.

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Пізніше співачка поділилася ще одним відео, якого датовано 2004 роком. Там вона співає на сцені в телестудії – мабуть, беручи участь в якомусь телевізійному конкурсі або талант-шоу.

відео дня

Нагадаємо, раніше молода дружина Віктора Павліка, бізнесвумен Катерина Репяхова, пояснила, чому вийшла заміж за артиста. Через різницю у віці її часто дорікають у шлюбі за розрахунком.

Також українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, хто в їхній родині з ресторатором і музикантом Мішею Кацуріним більше приносить грошей в будинок, а також назвала ціну найдорожчого подарунка від чоловіка.

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НеАнгелы Слава Камінська новини шоу бізнесу
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