Шкільні роки чудові: Камінська згадала, як була брюнеткою і з іншим ім'ям

39-річна співачка Слава Камінська поділилася архівними кадрами і відео в Instagram. На них юна Слава брюнетка і зветься інакше

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В юності Слава Камінська звалася Ольгою Кузнєцовою / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська попспівачка Слава Камінська (колишня солістка колективу "НеАнгели") в соцмережі Instagram поділилася архівними фото та відео ‒ зокрема ще зі своїх шкільних років. Майбутня виконавиця хіта "Слава Богу" тоді носила інше ім'я - Ольга (а її дівоче прізвище було Кузнєцова)

"Олькати тільки не треба", - відразу попередила Камінська, запостивши скрін свого закордонного паспорта вже з нинішнім ім'ям-прізвищем.

Пізніше співачка поділилася ще одним відео, якого датовано 2004 роком. Там вона співає на сцені в телестудії – мабуть, беручи участь в якомусь телевізійному конкурсі або талант-шоу.

відео дня

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