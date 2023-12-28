Шкільні роки чудові: Камінська згадала, як була брюнеткою і з іншим ім'ям

Відома українська попспівачка Слава Камінська (колишня солістка колективу "НеАнгели") в соцмережі Instagram поділилася архівними фото та відео ‒ зокрема ще зі своїх шкільних років. Майбутня виконавиця хіта "Слава Богу" тоді носила інше ім'я - Ольга (а її дівоче прізвище було Кузнєцова)
"Олькати тільки не треба", - відразу попередила Камінська, запостивши скрін свого закордонного паспорта вже з нинішнім ім'ям-прізвищем.
Пізніше співачка поділилася ще одним відео, якого датовано 2004 роком. Там вона співає на сцені в телестудії – мабуть, беручи участь в якомусь телевізійному конкурсі або талант-шоу.
Нагадаємо, раніше молода дружина Віктора Павліка, бізнесвумен Катерина Репяхова, пояснила, чому вийшла заміж за артиста. Через різницю у віці її часто дорікають у шлюбі за розрахунком.
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