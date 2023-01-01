Шер попросила на Новий Рік про виключення для Путіна - мережа вибухнула гучними реакціями

Співачка продовжує нагадувати світові про те, що в Україні все ще йде війна з вини країни-агресора.

Шер показала втілення новорічних бажань кожного українця / instagram.com/cher

Американська співачка, акторка, режисер, продюсер та гей-ікона Шер (справжнє ім'я - Шерілін Саркісян) надає активну підтримку Україні в її протистоянні військовій агресії в РФ з перших днів повномасштабної війни.

Не забула про це артистка і в новорічну ніч: привітавши шанувальників зі святом, вона побажала кожному в 2023 році побільше щастя.

Пізніше на своїй сторінці в Twitter артистка опублікувала ремарку, з припущенням, що одна людина все ж заслуговує виключення з її побажань. Очікувано, нею виявився Володимир Путін - лідер країни-терориста, який несе відповідальність за війну в Україні. Його, на прохання Шер, чекає окреме побажання.

Ймовірно, співачка вірить, що думки і бажання можуть матеріалізовуватися, тому опублікувала фотографію оригінальної ялинкової іграшки - Путіна в прядив'яній краватці з прапорами СРСР і РФ в руках.

"Окей, ми можемо зробити виняток для деяких. Ми можемо зробити багато винятків", - пожартувала Шер маючи на увазі, що багато хто в світі, і вона в їх числі, бажають кремлівському лідеру лише найгіршого.

Шер показала втілення новорічних бажань кожного українця / twitter.com/cher

У коментарях українці, і ті, хто підтримує Україну в опорі російському окупанту, висловили подяку Шер за її вільнодумство:

"Дякую! Сьогодні вночі кожен українець бажав цього!"

"Путін - військовий злочинець та масовий вбивця. Дякую, що опублікували це".

"Як завжди неперевершені, пані".

"Ти тільки що стала ще крутіше в моїх очах. Очманіти!"

"Новий рік для українців розпочався з повітряної тривоги. Дякую за сміливу та публічну підтримку, Шер!"

"Важко придумати кращого побажання для світу! Спасибі!"

Раніше стало відомо, що латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ і війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також учасник групи TVORCHI, нігерієць Джеффрі Кенні зізнався, чому категорично відмовився тікати з України, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

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