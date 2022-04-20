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"Зроблено в Україні з любов'ю": українська модель вперше стане мамою

20 квітня 2022, 01:27

Дівчина довгий час боялася розповідати про свою маленьку сімейну радість.

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Вікторія Маремуха вагітна - фото моделі з животиком / instagram.com/vicky_mare

Українська модель, фіналістка 2 сезону шоу Супермодель по-українськи та блогерка Вікторія Маремуха повідомила, що вона і її чоловік, мільйонер і бізнесмен на ім'я Луї, вперше готуються стати батьками.

Дівчина виклала знімки помітно кругленького животика, які підписала:"Зроблено в Україні з любов'ю! Made in Ukraine with love!"

За визнанням Маремухи, вона довго сумнівалася, чи варто говорити про своє становище, коли її країна охоплена війною. Майбутній мамі її щастя здавалося недоречним в такий трагічний момент для України.

Однак близькі переконали її - в такий складний час хороші новини просто необхідні. І виявилися праві: пост моделі з "вагітними" фото зібрав практично 90 тис.лайків, а в коментарях кажуть, що повідомлення про її вагітність для багатьох послужило приводом щиро посміхнутися вперше за довгий час.

Майбутню маму з прийдешнім поповненням у родині привітали українські зірки Анна Трінчер, Мішель Андраде, Леся Нікітюк, Соня Плакидюк та ін.

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Вікторія Маремуха вагітна - фото моделі з животиком / instagram.com/vicky_mare

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