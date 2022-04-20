"Зроблено в Україні з любов'ю": українська модель вперше стане мамою

Дівчина довгий час боялася розповідати про свою маленьку сімейну радість.
Українська модель, фіналістка 2 сезону шоу Супермодель по-українськи та блогерка Вікторія Маремуха повідомила, що вона і її чоловік, мільйонер і бізнесмен на ім'я Луї, вперше готуються стати батьками.
Дівчина виклала знімки помітно кругленького животика, які підписала:"Зроблено в Україні з любов'ю! Made in Ukraine with love!"
За визнанням Маремухи, вона довго сумнівалася, чи варто говорити про своє становище, коли її країна охоплена війною. Майбутній мамі її щастя здавалося недоречним в такий трагічний момент для України.
Однак близькі переконали її - в такий складний час хороші новини просто необхідні. І виявилися праві: пост моделі з "вагітними" фото зібрав практично 90 тис.лайків, а в коментарях кажуть, що повідомлення про її вагітність для багатьох послужило приводом щиро посміхнутися вперше за довгий час.
Майбутню маму з прийдешнім поповненням у родині привітали українські зірки Анна Трінчер, Мішель Андраде, Леся Нікітюк, Соня Плакидюк та ін.
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Раніше молода дружина українського виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова похвалилася підрослим сином Мішею.
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