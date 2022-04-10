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Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під Києвом

10 квітня 2022, 20:29

Олександра Литвин з родиною переїхала в будиночок своєї мрії за 6 місяців до війни.

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Саша Литвин показала зруйнований рашистами будинок під Києвом / instagram.com/aleksandra.litviin

Українська модель, учасниця шоу Супермодель по-українськи Саша Литвин показала, у що рашисти перетворили її батьківський дім під Києвом.

Дівчина розповіла - придбати будиночок у передмісті, щоб зустріти там старість, було давньою мрією її батьків, яку їм вдалося здійснити лише півроку тому.

Але сповна насолодитися власним будинком мрії родині Литвин, на жаль, не вдалося - в Україну прийшов "русский мир", який позбавляє людей будинків, надій на майбутнє, життів.

Модель і її сім'я побачили свій будинок зруйнованим і розграбованим - перший поверх розбомблений, другий поверх зі спальнями вцілів дивом, стіни усіяні слідами від пострілів. Те, що рашисти не знищили снарядами, вони вкрали - одяг, коштовності, побутові дрібниці.

У дворі будинку Литвин також розруха, за словами дівчини там лежать російські двохсоті.

"Мої батьки все життя працювали. Думаю, як і ваші. Моєму батькові дали квартиру ще на початку 2000-х, де ми прожили 15 років. І пів року тому батьки продали нашу велику квартиру, тому що мріяли "зустріти старість" в своєму маленькому сімейному будинку. Зустріли. Тільки не старість. Зустріли "русский мир". Дому немає. Мені і моїй родині абсолютно [нецензур.] на стіни, дах, ліжко або нову каву машину. Нам шкода наші спогади, наш шлях, який ми пройшли як сім'я. Винесли все, що можна було підняти - телевізор, мамині шуби і кільця, навіть кросівки, і ті [нецензур.]. Єдине що забрав тато з дому-фотоальбом. Власне, в новому будинку ми так само плануємо вішати наші сімейні фотографії. Мені місцями навіть смішно. Росіяни, ви настільки злиденна нація, у всіх проявах - як фінансових, так і духовних. Сміття і виродки цього світу. А ще звертаюся до всіх своїх знайомих - з ким ми перетиналися по роботі, на зйомках, в модельних поїздках і на контрактах. А чого ви мовчите? Де хоч один з вас ? Ах так ,ви [нецензур.] поза політикою . Навколо будинку валяються двохсоті, але як би сказали в Росії - втрат немає",- підписала фото та відео зі зруйнованим будинком Саша Литвин.

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Раніше український музикант Олег Скрипка показав свою дачу під Києвом після того як там побували російські окупанти.

Також рашисти ще на початку березня обстріляли будинок Олександра Усика в Ворзелі, а потім вже після вторгнення в місто, жили там кілька тижнів. З'явилися кадри, як тепер після звільнення Ворзеля виглядає будинок українського боксера.

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