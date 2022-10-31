Санта Дімопулос показала рідкісні фото чарівного дорослого сина від Андрія Джеджули

Санта Дімопулос з сином Даніелем і донькою Софією / instagram.com/daniel_d2008

Співачка, блогерка та медіадива Санта Дімопулос виглядає настільки розкішно, що так і не скажеш, що вона - мама дорослого сина.

Нещодавно її первістку Даніелю виповнилося 14 років. Підліток росте красивим чоловіком, який увібрав в себе кращі якості та риси батьків.

На своїй сторінці в Instagram Санта привітала хлопчика з Днем Народження, і показала зворушливий ролик, який складається з фотографій Даніеля від народження до наших днів.

"З Днем народження, мій чудовий чоловічок! ❤️ Я пишаюся тобою і люблю тебе. Мій син, мій друг, вже справжній чоловік. Добрий, щирий, розуміючий, унікальний. Не вірю що вже такий дорослий. Я бажаю, щоб ти ніколи не боявся, щоб з впевненістю зустрічав всі життєві уроки, щоб був завжди щасливим. Обожнюю і дякую що ти в мене такий", - підписала відео Дімопулос.

Даніель з'явився на світ в 2008 році від українського шоумена і актора Андрія Джеджули (з 2006 по 2010 рік Санта перебувала з ним у фактичному шлюбі). Хлопчик росте всебічно розвиненим, захоплюється тенісом, а головними його хобі є кулінарія, скульптура і малювання.

Раніше рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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