Співачка почала скиглити про те, що їй не вистачає грошиків на бізнес через "цю ситуацію", яку вона боїться називати війною.

Лариса Доліна поскаржилася на санкції через війну, яку розв'язала РФ / instagram.com/larisa.dolina.official

Одеситка Лариса Доліна, яка робила перші кроки на музичному терені в Україні, виявилася однією з найзатятіших прихильниць війни та геноциду українців.

Співачка їздить з пропагандистськими концертами і охоче переказує дурниці, якими кремлівська верхівка годує своїх бездумних васалів. Але впевненість у правильності дій російської влади, схоже, навіть у Доліної починає слабшати.

Причиною тому стали санкції, які докотилися до пропагандистської співачки - коли вони були лише гіпотетичними, вона топила за "русский мир", а тепер сама від них почала страждати , про що тепер активно ниє в росЗМІ.

До початку повномасштабної війни Доліна планувала в російській столиці відкрити джаз-клуб - вклала купу грошей у будівництво та оформлення, з якими тепер може попрощатися через санкції. При цьому війну в Україні співачка називає "цією ситуацією".

"Клуб досі будується. Дуже багато проблем. Через поточну ситуацію ми не можемо отримати меблі, які нам потрібні. Вони стоять на митниці. Ми не можемо її розмитнити. Загалом, ситуація непроста", - скаржиться артистка-пропагандистка.

Нагадаємо, раніше Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

Також ми повідомляли, що скандальна російська співачка українського походження Лоліта, яка мовчить про війну в Україні, підтримуючи таким чином агресію Росії, поділилася відео, в якому назвала свої концерти психотерапією.

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