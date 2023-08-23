"Найщасливіший день": Злата Огневич похвалилася поповненням у родині

Хороша новина розбурхала шанувальників Огневич.

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Злата Огневич повідомила про поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич не змогла стримати емоцій з приводу появи в її житті маленької дитини, та розповіла шанувальникам радісну новину на своїй сторінці в Instagram.

Артистка повідомила, що офіційно змінила свій статус - тепер вона тітка Злата. Її сестра народила первістка, чим Огневич дуже пишається. Співачка дуже близька з Юлією, тому вважає появу дитини одним з найщасливіших подій і в своєму житті.

"У мене сьогодні найщасливіший день і у всієї нашої родини. Моя сестричка народила першу дитину. Я така щаслива, бо стала тіткою. Як ви думаєте, хто це? Хлопчик чи дівчинка?" - запропонувала вгадати шанувальникам Злата.

відео дня

На її величезне здивування ставки фанатів виявилися невірними - більшість проголосувала за дівчинку. Насправді Юлія народила хлопчика, якого батьки назвали ім'ям Марк. Тітка Злата на відео просто не могла припинити посміхатися від щастя.

Злата Огневич повідомила про поповнення в родині / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше стало відомо, що переможець Євробачення-2019, нідерландський співак Дункан Лоуренс, одружився зі своїм бойфрендом, американським автором пісень Джорданом Гарфілдом.

Також Наталя Могилевська вперше зізналася, чому у неї немає дітей. Крім того співачка розповіла, що зараз змушує її замислюватися про материнство.

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