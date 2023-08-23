УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Найщасливіший день": Злата Огневич похвалилася поповненням у родині

Анна Підгорна
23 серпня 2023, 03:30
3
Хороша новина розбурхала шанувальників Огневич.
Злата Огневич
Злата Огневич повідомила про поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огневич не змогла стримати емоцій з приводу появи в її житті маленької дитини, та розповіла шанувальникам радісну новину на своїй сторінці в Instagram.

Артистка повідомила, що офіційно змінила свій статус - тепер вона тітка Злата. Її сестра народила первістка, чим Огневич дуже пишається. Співачка дуже близька з Юлією, тому вважає появу дитини одним з найщасливіших подій і в своєму житті.

"У мене сьогодні найщасливіший день і у всієї нашої родини. Моя сестричка народила першу дитину. Я така щаслива, бо стала тіткою. Як ви думаєте, хто це? Хлопчик чи дівчинка?" - запропонувала вгадати шанувальникам Злата.

відео дня

На її величезне здивування ставки фанатів виявилися невірними - більшість проголосувала за дівчинку. Насправді Юлія народила хлопчика, якого батьки назвали ім'ям Марк. Тітка Злата на відео просто не могла припинити посміхатися від щастя.

Злата Огневич
Злата Огневич повідомила про поповнення в родині / instagram.com/zlata.ognevich

Раніше стало відомо, що переможець Євробачення-2019, нідерландський співак Дункан Лоуренс, одружився зі своїм бойфрендом, американським автором пісень Джорданом Гарфілдом.

Також Наталя Могилевська вперше зізналася, чому у неї немає дітей. Крім того співачка розповіла, що зараз змушує її замислюватися про материнство.

Інші новини:

шоу-бізнес Злата Огневич новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

22:58 Україна
Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ

Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ

21:36 Україна
Вріже +13 та накриє шторм: в Україну мчить різке похолодання

Вріже +13 та накриє шторм: в Україну мчить різке похолодання

19:57 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

03:30

"Найщасливіший день": Злата Огневич похвалилася поповненням у родині

03:00

"Післязавтра - 242!": роспропагандистів "поковбасило" через передачу Україні F-16Відео

02:35

"Росіяни будуть страждати і мучитися": експерт описав жахливу картину краху РФВідео

02:05

Яким розсолом заливати помідори: секретний інгредієнт забезпечить результат

01:35

Офіцер розповів, чи розумно борються з ЗСУ російські окупанти

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:21

Жінка назвала свого сина класичним ім'ям, але люди неправильно його пишуть

22 серпня, вівторок
23:23

Ці десерти полюблять готувати навіть ліниві: страви з яблук нашвидкуруч

23:19

"Стирають все з обличчя землі": боєць ЗСУ розповів, як росіяни "засипають" захисників

23:10

Помер Тото Кутуньо: 4 цікаві факти про життя італійської легенди

Реклама
22:58

У Криму пролунали потужні вибухи і стрілянина: Кримський міст закритий

22:52

"Боявся, що це станеться": Ектор Хіменес-Браво показав себе після операціїВідео

22:15

"Життя росіян має значення": відомий режисер цинічно захистив окупантів

22:03

Як українською сказати "странный случай": Авраменко озвучив колоритне слово

21:36

Сергій Жадан проговорився про стосунки з Христиною СоловійВідео

21:36

Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ

21:00

"Молюся, щоб не підтвердилося": син Квіткової і Добриніна опинився в лікарні

20:55

Росіяни в паніці намагаються захистити Керченський міст: в ГУР розкрили плани РФ

20:54

Віталій Портников. Три варіанти закінчення війниВідеоблоги

20:53

Головоломка для найуважніших: лише деякі знайдуть цифру 1 на картинці

20:28

У Німеччині висловилися про удари БПЛА по Росії

Реклама
20:12

Чим можна замінити соєвий соус: смачні і корисні альтернативи

19:57

Вріже +13 та накриє шторм: в Україну мчить різке похолодання

19:17

"На днях побачите": Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму

19:15

Григорій Козловський та ФК "Рух" передали українським військовим дрони різних типівВідео актуально

19:10

Ракетна загроза на День НезалежностіПогляд

19:02

Помер зірка італійської музики Тото КутуньоВідео

18:58

РФ уперше вивела "Циклон" у Чорне море: що це за судно і в чому його небезпека

18:40

Надурила понад 500 родин бійців ЗСУ: на Миколаївщині жінка "заробила" 2 млн грн

18:37

Тіла росіян спливають у річці, РФ намагається уникнути протестів - ЗСУ

18:05

В Україні стартували сотні обшуків у військкоматах та ВЛК

18:03

Чи небезпечна лазерна епіляція: відповідь на найбільш спірне питання дуже здивує

17:50

День незалежності України: 7 видатних фактів про доленосну подію

17:25

Коли стрижка призведе до бідності: місячний календар стрижок на вересень 2023

17:16

Чому 24 серпня не можна відкривати вікна: важливі прикмети і заборони

17:10

Проломили лінію оборони РФ: заступник комбата ЗСУ назвав плацдарм для нового наступу

16:59

Росія показала кадри нібито захоплення села під Куп'янськом: що кажуть в ОВА

16:42

Традиційне гуцульське весілля та "червона кнопка": прем’єра "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

16:11

РФ скоро атакує Україну ракетами, в Чорне море ворог вивів новий корабель

16:10

Делікатесний салат з буряка, від якого відірватися нереально: унікальний рецепт

16:02

4 проблеми заважатимуть ЗСУ прорвати другу лінію оборони армії РФ – військовий

Реклама
16:00

Що робити з огірками, що переросли: 4 неймовірні ідеї

15:40

Хто з осені може залишитися без пенсій і соцвиплат: назвали категорії

15:35

Удари БПЛА допомогли: у РФ стались масштабні перебої з доставкою пального

15:26

Папа працює патріотом, щоб син міг жити в Монако: Собчак "злила" путініста Газманова

15:22

Як змити фарбу з волосся в домашніх умовах: 3 перевірені способи

15:20

Загадка з неймовірною відповіддю: потрібно знайти захований перець чилі

15:11

"Армія РФ тікатиме з України додому": військовий сказав, що обрушить фронт окупантів

15:06

Молода дружина міністра оборони Резнікова прокоментувала чутки про їхній шлюб

15:01

Що ви побачили першим: ілюзія визначить, наскільки ви харизматичні

14:55

Місячний календар на вересень 2023: в який день не можна нічого планувати

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти