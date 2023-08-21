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Переможець Євробачення-2019 одружився зі своїм бойфрендом

Анна Підгорна
21 серпня 2023, 16:12 оновлено 21 серпня, 16:12
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Дункан Лоуренс поділився з шанувальниками радісною новиною. Казкове весілля зіграли в швейцарському замку.
Дункан Лоуренс з чоловіком
Дункан Лоуренс зіграв весілля зі своїм коханим / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/itsduncanlaurence

Нідерландський співак, переможець музичного конкурсу Євробачення-2019, Дункан Лоуренс зв'язав себе офіційними узами шлюбу з Джорданом Гарфілдом, американським музикантом і автором пісень.

Подружжя познайомилося в 2020 році і дуже швидко відсвяткувало заручини. Весілля артисти зіграли 21 серпня в Вастерханінге, Швеція, в замку-готелі Häringe. Про це Дункан повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Гарфілд після заміжжя взяв справжнє прізвище співака - де Мор (Лоуренс - псевдонім артиста). Церемонія відбулася в колі друзів і близьких. Обидва наречені були одягнені в чорні смокінги. Весільне оформлення було витримано у відтінках білого.

Дункан Лоуренс в 2019 році в Тель-Авіві представив Нідерланди на конкурсі Євробачення з піснею Arcade. Співак заробив 498 балів від журі та глядачів, і обійшов артистів з Італії та рф, які посіли друге та третє місце відповідно.

Після конкурсу Лоуренс випустив два альбоми - Worlds On Fire і Small Town Boy, який надалі став платиновим.

Дивіться відео виступ Дункана Лоуренса з піснею Arcade на Євробаченні-2019:

Раньше Брітні Спірс емоційно прокоментував своє розлучення з актором і фітнес-тренером Семом Асгарі після шести років стосунків і 14 місяців офіційного шлюбу.

Також Наталя Могилевська вперше зізналася, чому у неї немає дітей. Крім того співачка розповіла, що зараз змушує її замислюватися про материнство.

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