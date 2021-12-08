"Найдорожчі" зірки: скільки заробляють українські артисти на новорічних корпоративах

Для когось - свята і розваги, а для когось - сезон напруженої роботи.
Грудень - вкрай напружений місяць не тільки для "земних" людей, а й для зірок. В останні дні року, що минає, можна непогано заробити на вечірках і новорічних корпоративах.
Якщо в 2020 році концертів і замовлень через пандемію коронавірусу було небагато, то в цьому році топові виконавці орють як коні, адже на них є попит. Про це розповів Вадим Мічковський (Дядя Жора) в інтерв'ю для КП в Україні.
Правда, корпоративи все ж святкують набагато скромніше: замість двох-трьох зірок запрошують одну, а на іноземних знаменитостях і зовсім економлять - цыни на їх виступи набагато вище нинішнього бюджету багатьох компаній на розваги.
Попитом користуються топові виконавці та учасники різних талант-шоу, на зразок Голосу країни і Х-фактора - і цінник невисокий, і викладаються артисти по повній, щоб отримати свою хвилину слави.
Ось приблизний прайс українських виконавців для новорічних вечірок:
- MONATIK - 20-30 000$
- Оля Полякова-20-30 000$
- Тіна Кароль-20-30 000$
- Настя Каменських ( NK) - 20-30 000$
- Група KAZKA - 10 000 - 15 000$
- Надя Дорофєєва - від 15 000$
- Wellboy-до 5 000$
- Павло Зібров-5-10 000$
- Lama - 5 000$
- Переможці талант-шоу - 1000 - 2000$
У топ-3 найдорожчих артистів входять Тіна Кароль, Монатік і Оля Полякова - музиканти першої величини сучасного українського шоу-бізнесу.
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