"Найдорожчі" зірки: скільки заробляють українські артисти на новорічних корпоративах

Скільки українські артисти заробляють на новорічних корпоративах / Колаж

Грудень - вкрай напружений місяць не тільки для "земних" людей, а й для зірок. В останні дні року, що минає, можна непогано заробити на вечірках і новорічних корпоративах.

Якщо в 2020 році концертів і замовлень через пандемію коронавірусу було небагато, то в цьому році топові виконавці орють як коні, адже на них є попит. Про це розповів Вадим Мічковський (Дядя Жора) в інтерв'ю для КП в Україні.

Правда, корпоративи все ж святкують набагато скромніше: замість двох-трьох зірок запрошують одну, а на іноземних знаменитостях і зовсім економлять - цыни на їх виступи набагато вище нинішнього бюджету багатьох компаній на розваги.

Попитом користуються топові виконавці та учасники різних талант-шоу, на зразок Голосу країни і Х-фактора - і цінник невисокий, і викладаються артисти по повній, щоб отримати свою хвилину слави.

Ось приблизний прайс українських виконавців для новорічних вечірок:

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MONATIK - 20-30 000$

Оля Полякова-20-30 000$

Тіна Кароль-20-30 000$

Настя Каменських ( NK) - 20-30 000$

Група KAZKA - 10 000 - 15 000$

Надя Дорофєєва - від 15 000$

Wellboy-до 5 000$

Павло Зібров-5-10 000$

Lama - 5 000$

Переможці талант-шоу - 1000 - 2000$

У топ-3 найдорожчих артистів входять Тіна Кароль, Монатік і Оля Полякова - музиканти першої величини сучасного українського шоу-бізнесу.

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