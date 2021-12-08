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"Найдорожчі" зірки: скільки заробляють українські артисти на новорічних корпоративах

8 грудня 2021, 16:54

Для когось - свята і розваги, а для когось - сезон напруженої роботи.

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Скільки українські артисти заробляють на новорічних корпоративах / Колаж

Грудень - вкрай напружений місяць не тільки для "земних" людей, а й для зірок. В останні дні року, що минає, можна непогано заробити на вечірках і новорічних корпоративах.

Якщо в 2020 році концертів і замовлень через пандемію коронавірусу було небагато, то в цьому році топові виконавці орють як коні, адже на них є попит. Про це розповів Вадим Мічковський (Дядя Жора) в інтерв'ю для КП в Україні.

Правда, корпоративи все ж святкують набагато скромніше: замість двох-трьох зірок запрошують одну, а на іноземних знаменитостях і зовсім економлять - цыни на їх виступи набагато вище нинішнього бюджету багатьох компаній на розваги.

Попитом користуються топові виконавці та учасники різних талант-шоу, на зразок Голосу країни і Х-фактора - і цінник невисокий, і викладаються артисти по повній, щоб отримати свою хвилину слави.

Ось приблизний прайс українських виконавців для новорічних вечірок:

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  • MONATIK - 20-30 000$
  • Оля Полякова-20-30 000$
  • Тіна Кароль-20-30 000$
  • Настя Каменських ( NK) - 20-30 000$
  • Група KAZKA - 10 000 - 15 000$
  • Надя Дорофєєва - від 15 000$
  • Wellboy-до 5 000$
  • Павло Зібров-5-10 000$
  • Lama - 5 000$
  • Переможці талант-шоу - 1000 - 2000$

У топ-3 найдорожчих артистів входять Тіна Кароль, Монатік і Оля Полякова - музиканти першої величини сучасного українського шоу-бізнесу.

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Раніше стало відомо, які фільми увійшли в десятку кращих кінострічок в 2021 році.

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