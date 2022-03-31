Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві за 5 млн

Камалія / Instagram

Найбагатша співачка Камалія 1 березня змогла виїхати з України, а її чоловік мільярдер Мохаммад Захур зміг вивести дочок до Великобританії за кілька днів до початку війни в Україні.

В одному з інтерв'ю артистка розповіла, як живе зараз і на кого вона залишила свій розкішний особняк в Києві.

Співачка зізнається: Ні вона, ні її чоловік, який є підданим Британії, "не вірили, що Росія піде на нас війною".

"Ми жартували з приводу Байдена, який називав різні дати нападу Росії. За два дні до війни чоловік напружився і сказав, що краще про всяк випадок забере дочок в Лондон, тому що вірив у те, що говорить Європа і Америка. Ми на сімейній раді вирішили, що чоловік з дітьми поїде, а я повинна була працювати в Києві над номером для музичної премії і новим альбомом. Я залишилася з мамою вдома", - розповіла Камалія в програмі Зірковий шлях.

У перший день березня співачка все ж покинула свій будинок. А ось її мама не захотіла їхати.

"Маму не змогла умовити, вона сказала, що прожила в Україні 65 років, і нікуди їхати не збирається. Зараз вона поїхала в Ужгород", - поділилася Камалія.

За словами зірки, коли вона була на шляху до кордону, то ледь не загинула.

"Ми їхали караваном. Мене віз водій і з нами було багато мам з дітьми. Я домовлялася через власні канали, щоб було безпечно. Ми ночували в Чернівцях, і коли їхали, перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах", - згадує вона.

До слова, свій триповерховий будинок у столиці за 5 мільйонів доларів вона залишила подрузі, тренеру з кінного спорту, яка залишилася без будинку.

Камалія з чоловіком / instagram

"Моя подруга потрапила з сім'єю в пастку в будинку, який був по Житомирській трасі. Коли вже не було вибору, вмирати від голоду або ризикувати життям сім'ї, вони сіли в машину і поїхали. Їх машина була розстріляна, але вони дивом залишилися в живих. Моя подруга з сім'єю живе в нашому домі. Загалом, там живе ще кілька сімей", - розповіла артистка.

Читайте також: