"Росія - це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази": Притула в шоці від виховання росіян

На думку Притули народ, який не вміє спілкуватися без матірної лайки навіть з матерями, приречений / instagram.com/siriy_ua

Український актор, шоумен і телеведучий Сергій Притула на прикладі перехоплених телефонних розмов російських окупантів зі своїми матерями наочно показав, чому вважає їх загубленою нацією, раковою пухлиною всієї планети.

Він обурений і шокований стилем спілкування, яким користуються російські солдати. Притула вважає верхом неповаги, використовувати матірну лайку в розмові з батьками.

"За 40 років свого життя я не матюкнувся при матері жодного разу. Ба більше, постійно отримував від неї докорів, якщо, раптом, десь використовував ненормативну лексику в публічному просторі (коментарі у фб чи інстаграм). І я, на її вимогу, видаляв подібні коментарі чи дописи. У мене є дуже багато друзів, які не те, що не лихословлять у присутності батьків. Вони звертаються до батьків на "ви", - розповів артист.

Він вважає, що той факт, що російські військові дозволяють собі подібні вольності, абсолютно точно характеризує їх, як недалеких і невихованих особистостей, від яких не варто очікувати нічого доброго та розумного: "Слухаючи всі ці "мама, [неценз. - блін], [неценз], нас тут [неценз. - розбили] " і " синку, [неценз. - бийте] там, [неценз.]", я розумію, що ми маємо справу з абсолютно конченим та варварським народом. Не те, щоб я раніше про це не здогадувався, але це стало ще однією сатисфакцією. Люди, які в розмові з матерями фонтанують генітальною лексикою, є на всю голову відбитими".

Він з іронією підкреслив, що у нації, яка породила Пушкіна і Достоєвського, і пишалася своєю словесністю, тепер зовсім інші кумири - пропутінські пропагандисти на кшталт Соловйова і Скабеєвої.

"Тому вони у всіх бідах і далі звинувачуватимуть українців. На яких самі напали. Тому що тупі. Тому що кончені. Тому частина з них стане перегноєм на наших полях. А решта нічого не зрозуміє, але покірно прийме голод, смуту, карткову систему, арешти і розстріли у рф. Бо тупі. Бо кончені. Бо є історична традиція. Це не народ. Це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази!" - підсумував шоумен.

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Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

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