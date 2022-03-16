УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Росія - це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази": Притула в шоці від виховання росіян

16 березня 2022, 21:01

Шоумен здивований моральним занепадом країни-агрессора.

false
На думку Притули народ, який не вміє спілкуватися без матірної лайки навіть з матерями, приречений / instagram.com/siriy_ua

Український актор, шоумен і телеведучий Сергій Притула на прикладі перехоплених телефонних розмов російських окупантів зі своїми матерями наочно показав, чому вважає їх загубленою нацією, раковою пухлиною всієї планети.

Він обурений і шокований стилем спілкування, яким користуються російські солдати. Притула вважає верхом неповаги, використовувати матірну лайку в розмові з батьками.

"За 40 років свого життя я не матюкнувся при матері жодного разу. Ба більше, постійно отримував від неї докорів, якщо, раптом, десь використовував ненормативну лексику в публічному просторі (коментарі у фб чи інстаграм). І я, на її вимогу, видаляв подібні коментарі чи дописи. У мене є дуже багато друзів, які не те, що не лихословлять у присутності батьків. Вони звертаються до батьків на "ви", - розповів артист.

Він вважає, що той факт, що російські військові дозволяють собі подібні вольності, абсолютно точно характеризує їх, як недалеких і невихованих особистостей, від яких не варто очікувати нічого доброго та розумного: "Слухаючи всі ці "мама, [неценз. - блін], [неценз], нас тут [неценз. - розбили] " і " синку, [неценз. - бийте] там, [неценз.]", я розумію, що ми маємо справу з абсолютно конченим та варварським народом. Не те, щоб я раніше про це не здогадувався, але це стало ще однією сатисфакцією. Люди, які в розмові з матерями фонтанують генітальною лексикою, є на всю голову відбитими".

Він з іронією підкреслив, що у нації, яка породила Пушкіна і Достоєвського, і пишалася своєю словесністю, тепер зовсім інші кумири - пропутінські пропагандисти на кшталт Соловйова і Скабеєвої.

"Тому вони у всіх бідах і далі звинувачуватимуть українців. На яких самі напали. Тому що тупі. Тому що кончені. Тому частина з них стане перегноєм на наших полях. А решта нічого не зрозуміє, але покірно прийме голод, смуту, карткову систему, арешти і розстріли у рф. Бо тупі. Бо кончені. Бо є історична традиція. Це не народ. Це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази!" - підсумував шоумен.

читайте також"Він захищатиме Батьківщину до кінця": Олена Зеленська зізналася, що боїться за чоловіка

Нагадаємо, Польський Виконавець Cypis написав реп-композицію "Putin", яка через кілька днів стала "трендом" в TikTok і потрапила в чарти Spotify і Apple Music.

Також повідомлялося, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

Інші новини:

viber
війна в Україні Сергій Притула вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомстваГороскоп на сьогодні, 15 березня 2022: Овнам - недруги, Ракам - доленосні знайомства Коли закінчиться війна: астролог назвала точну датуКоли закінчиться війна: астролог назвала точну дату "Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі"Звідти ніхто не повертається": окупанти скаржаться на колосальні втрати в Маріуполі Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!"Горбунов показав майбутнє Росії одним фото: "здохніть в пеклі!" Путіна жорстко обдурили: чому шанси на палацовий переворот у Росії різко зростаютьПутіна жорстко обдурили: чому шанси на палацовий переворот у Росії різко зростають

Останні новини

21:43

Смерть економіки Росії може бути зупинена тільки смертю Путіна

21:34

Військові РФ в розмовах з близькими скаржаться, що ними не будуть пишатисяВідео

21:27

Вже не агресор: Байден назвав Путіна військовим злочинцемВідео

21:15

У МЗС України відреагували на ворожий обстріл драмтеатру в МаріуполіВідео

21:01

"Росія - це ракова виразка планети. І ми видаляємо метастази": Притула в шоці від виховання росіян

Реклама
21:00

Скільки ще буде війна: астролог склала гороскоп для України і назвала дату загостренняВідео

20:41

Одна з найбільших у світі: у Хорватії заарештували яхту МедведчукаВідео

20:23

"Дружина постійно ридала": ЗМІ розкрили деталі особистого життя президента-диктатора ПутінаВідео

20:15

Окупанти знову обстріляли Київ: снаряди влучили в приватні будинки

20:03

США допоможуть Україні закрити небо своїми силами та дають 800 одиниць ППО

20:02

Польща представила проект миротворчої місії в Україні

19:55

"Ви в повній ...": Потап переклав росіянам на народну мову дивну промову ПутінаВідео

19:54

"Розплата для росіян буде страшною!": Ада Роговцева закликала окупантів зупинити війну

19:44

Не лякає навіть війна: три найвідчайдушніших знака зодіаку, які нічого не бояться

19:34

Прикмети на День весняного рівнодення 20 березня: що категорично не можна робитиВідео

19:32

США направила Україні протиракетні ситеми С-300 - CNN

19:31

Мера Мелітополя звільнили з ворожого полону

19:18

Країни НАТО відмовилися закрити небо над Україною: Альянс побоюється війни з Росією

18:44

Харків тримає оборону, ЗСУ не відступлять ні на метр – Олег Синєгубов

18:39

"Там ховаються сотні людей": росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр МаріуполяВідео

Реклама
18:33

Суд ООН зобов'язав РФ зупинити війну проти України: Зеленський попередив Москву про ізоляцію

18:28

Російські окупанти обстріляли колону біженців з Маріуполя: важко поранена дитина

18:16

Путін облажався, або Чому Кремлю не вдасться заощадити на солдатах в УкраїніПогляд

18:11

"Відписуйтеся": Сніжана Єгорова жорстко осоромилася через публічну любов до ПутінаВідео

17:55

Росіяни пом'якшили свої позиції на переговорах з приводу припинення вогню Подоляк

17:54

Сховався між памперсами: чоловік хотів втекти з України в "пакеті малюка"Відео

17:46

Україна і РФ обговорюють мирний план: проблема - окуповані Крим і Донбас - Financial Times

17:09

Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт назвав терміниВідео

17:03

На Харківщині російські військові розстріляли чоловіка і викрали його авто

17:00

Росія не платить компенсації за вбитих мобілізованих з ОРДЛО і спалює тіла - розвідка

16:35

Ідеальні фінські коржі під час війни: простий рецепт за 10 хвилинВідео

16:31

Погляд війниПогляд

16:04

Зеленський вимагає від США поставити Україні ППО і запропонував створити Союз відповідальних держав

15:59

Правила поведінки під час війни - це повинен знати кожен українець

15:42

Кадирова минулого тижня взагалі не було в Україні - ЗМІ

15:12

Масові військові злочини Росії в Україні: Кулеба закликав світ розірвати зв'язки з Москвою

14:59

Практично не покидала гарячих точок: у бою з окупантами загинула мати дванадцяти дітей

14:38

"Він захищатиме Батьківщину до кінця": Олена Зеленська зізналася, що боїться за чоловіка

14:22

"Буде жити Україна!": Олег Винник записав кавер на гімн УкраїниВідео

14:07

Жорсткі гарантії безпеки і закрите небо: Україна поставила умови Заходу

Реклама
14:03

За крок до фізичної ліквідації, або Що означає визнання Путіна воєнним злочинцемПогляд

13:54

"Проти Росії має бути міжнародний трибунал": Зеленський звернувся до українців

13:32

Як позбавиться від стресу під час війни: лікар-гастроентеролог назвала найкращі продукти

13:17

Європейці хочуть бачити Україну в ЄС, але тільки не негайно - Politico

13:09

"Всім властиво помилятися": Єгорова попросила вибачення в українців за любов до Путіна

13:08

Україну чекає доля Ізраїлю: Жданов висловився щодо нейтрального статусу Києва

12:53

На Хмельниччині мікроавтобус з біженцями потрапив у ДТП: багато загиблих та поранених

12:52

В Україні ліквідували близько тисячі "кадирівців"Відео

12:43

"Лише бій вирішить, хто переміг": експерт пояснив, чому зустріч Зеленського і Путіна не має сенсу

12:25

Прикмети на 17 березня: що не можна робити і як уберегти будинок від бідиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти