"Руки тремтять": дружина Віктора Павліка показала результати ДНК свого сина

Катерина Репяхова поділилася гарною новиною щодо здоров'я сина.

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Катерина Репяхова із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Молода дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, яка продовжує шукати причину затримки мовлення в їхнього 3-річного сина Мишка.

На своїй сторінці в Instagram, Репяхова поділилася результатами генетичної діагностики, яку вона нещодавно провела.

"Прийшов результат, руки тремтять", - написала вона.

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За словами блогерки, коли прийшов результат, найближчий запис до лікаря був аж на кінець вересня.

Дружина Віктора Павліка поділилася результатами ДНК / Скриншот Instagram/repyahovakate

Дружина Віктора Павліка поділилася результатами ДНК / Скриншот Instagram/repyahovakate

Тим часом, все ж знайшовся лікар, який у двох словах описав діагноз хлопчика. Як запевнила неврологиня з Чернівців, до якої раніше вже зверталася Катерина, спадкового захворювання у хлопчика немає.

Хто такий Віктор Павлік? Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

Дружина Віктора Павліка поділилася результатами ДНК / Скриншот Instagram/repyahovakate

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Раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.

Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.

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