"Руки тремтять": дружина Віктора Павліка показала результати ДНК свого сина

Молода дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова, яка продовжує шукати причину затримки мовлення в їхнього 3-річного сина Мишка.
На своїй сторінці в Instagram, Репяхова поділилася результатами генетичної діагностики, яку вона нещодавно провела.
"Прийшов результат, руки тремтять", - написала вона.
За словами блогерки, коли прийшов результат, найближчий запис до лікаря був аж на кінець вересня.
Тим часом, все ж знайшовся лікар, який у двох словах описав діагноз хлопчика. Як запевнила неврологиня з Чернівців, до якої раніше вже зверталася Катерина, спадкового захворювання у хлопчика немає.
Хто такий Віктор Павлік?
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
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Раніше дружина Віктора Павліка, бізнесвумен і його концертний директор Катерина Реп'яхова, зізналася, через що артист ставив їй ультиматуми і погрожував розлученням.
Також Віктор Павлік потрапив у конфуз із фанатками - на фотосесії після концерту співак смішно відреагував на близькість великого скупчення чужих, романтично налаштованих жінок.
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