Ротару відреагувала на удар росіян по Одесі

Співачка Софія Ротару, яка довгий час виступала в Україні та Росії, підтримує українське коріння.

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Ротару відреагувала на обстріл Одеси / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома українська естрадна і поп-співачка Софія Ротару відреагувала на підлий комбінований удар окупантами по Одесі, в результаті якого був частково зруйнований Спасо-Преображенський собор.

Як і раніше з аналогічних трагічних приводів вона виклала пост в Instagram-stories у вигляді жалісливої картинки.

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Софія Ротару відреагувала на обстріл Одеси / скріншот/Instagram/sofiarotaru.official

Зазначимо, що Ротару як правило завжди реагує на обстріл окупантами мирних українських міст. Вона відкрито не заявляла про свою позицію, але явно переживає за Україну і засуджує дії російських окупантів.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня терористична Росія вчинила ще одну комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 і "Калібр". В результаті обстрілів були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Окупанти випустили по Одесі 19 ракет різного типу. Українським силам ППО вдалося збити 9.

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