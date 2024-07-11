Меттью Макконахі здивував фанатів моторошно розпухлим обличчям: що трапилося

Голлівудський актор шокував шанувальників своїм виглядом.

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Меттью Макконахі здивував своїм виглядом / Колаж Главред, фото Instagram/Основна світлина officiallymcconaughey officiallymcconaughey

Голлівудський актор Метью Макконахі поділився фотографією, яка не на жарт перелякала його шанувальників.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram актор поділився фото із запухлим обличчям. Його фанати спочатку злякалися і не зрозуміли, що ж насправді сталося з артистом.

Сам Меттью, до слова, пояснив, що його просто вкусила бджола.

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Хто такий Меттью Макконахі Меттью Макконахі - американський актор і продюсер. За даними Вікіпедії, спочатку зарекомендувавши себе як актор, здебільшого, комедійного амплуа, у другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, удостоївшись низки нагород і позитивних відгуків від кінопреси за картини "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар" і "Джентльмени".

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Нагадаємо, раніше Каміла Алвес МакКонахі перебувала на рейсі Lufthansa, який був змушений приземлитися у Вірджинії після того, як потрапив у сильну турбулентність, внаслідок чого рейс, що прямував до Німеччини, ненадовго падав у вільному падінні.

Раніше Меттью Макконахі зізнався одному з американських видань, що уникає популярної гігієнічної процедури протягом останніх 30 років.

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