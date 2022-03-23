Російські зірки страшенно бояться Путіна: Дурнєв розповів про листування з друзями з країни-агресора

Олексій Дурнєв / tochka.net

Український блогер Олексій Дурнєв розповів, що під час спілкування з багатьма російськими зірками вони постійно видаляли повідомлення. Він припускає, що це через острах диктаторського режиму в РФ.

Про це Дурнєв заявив в ефірі російського каналу "популярна політика" також блогер розкритикував телеведучу регіону Тодоренко, яка не коментує війну в Україні, а напередодні війни закликала до миру. При цьому, Тодоренко багато років живе в Росії, а її батьки - в Одесі, де окупанти мінують пляжі і намагаються висадити десант.

"Вона десь на день п'ятий-шостий (війни в Україні, – ред.) виклала в Stories пост з вибором: що б її передплатники хотіли вибрати – майстер-клас з фінансів або розбір її гардеробу. Це в той момент, коли в Одесі пам'ятник Дюка обклали мішками з пісками і замінували пляжі. В Одесі до того ж продовжують жити її батьки", – обурився Дурнєв.

"Іншим, з ким ми спілкувалися... Не хочу зараз називати їх імена, вони відповідали. Це дуже відомі люди-коміки, музиканти... Один з них писав мені, коли бачив, що я читаю повідомлення, що складаються з одного речення. Він мені написав, наприклад:"Нам дуже погано, ми з дружиною постійно плачемо". Я відкриваю це повідомлення, він бачить, що я прочитав, і видаляє. Я йому щось відповідаю, він наступне мені надсилає, бачить, що я прочитав, і знову видаляє", – сказав Дурнєв.

читайте такожКоли закінчиться війна в Україні: астролог назвала небезпечний період і дату затишшя на фронтіВін зазначив, що в листуваннях не було чогось секретного, але його знайомі все одно їх видаляли.

"Там просто з розряду:"Я не знаю, що робити". Стирає. "Я б хотів виїхати, але не знаю, як". Стирає", - сказав блогер.

Нагадаємо, у Чернігові під час бомбардування стадіону Гагаріна помер 24-річний актор соціального театру і звукорежисер Павло Єременко. Він поповнив ряди тероборони в перший день війни разом зі своєю нареченою Оксаною.

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