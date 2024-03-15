Російська співачка оголосила про паузу у творчості через проблеми з алкоголем

Тепер вона виступатиме тільки на корпоративах.

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Співачка Максим кидає сцену / Колаж Главред, фото maksimartist

Російська співачка МакSим, яка провалила кілька концертів через сильне сп'яніння, заявила про паузу в кар'єрі та припинення концертів.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, вона все-таки продовжить виступати на закритих корпоративах і тільки під фонограму. Причина: наслідки лікування алкогольної залежності та складнощі з виступами наживо.

Канал додає, що тепер гонорар співачки скоротився з 4,5 мільйонів рублів (близько 2 млн гривень) до 3 млн (1,2 млн гривень). З умов, щоб запросити: суворо приватні заходи і жодного живого виконання - адже стан поки що не дозволяє.

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"Судячи з райдера, у гримерці все скромно: чай, соки, фруктова тарілочка. А роз'їзд по місту строго на машині представницького класу", - пише медіа.

Водночас у недавньому інтерв'ю артистка заявила, що повернутися на сцену після лікування від залежності в неї не вийшло, і виступи поки що на стопі.

Нагадаємо, раніше МакSим (Марина Абросимова) зірвала власний концерт у Сочі. Глядачі вважають, що співачка вийшла п'яною і зовсім не думала про те, щоб нормально відіграти свій концерт.

За інформацією пропагандистського видання "Комсомольская правда", 18 березня співачка з'явилася на сцені з музикантами і почала співати наживо. "Точніше спробувала - голос звучав слабко, у ноти не потрапляла, рухалася повільно, як загальмована. Через 20 хвилин частина глядачів почала залишати концерт, через 30 хвилин Марина (справжнє ім'я співачки - авт.) пішла зі сцени", - повідомляє видання.

Раніше також МакSим зізналася в тому, що пережила зупинку серця. Лікарі підключили до неї апарат ЕКМО, який замінює роботу серця. За словами зірки, якби його не було, лікарям не вдалося б врятувати їй життя.

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