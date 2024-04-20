Росіяни вбили сестру популярного українського співака в Одесі

Артист розповів про це в інтерв'ю, де зізнався в сімейній трагедії.

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Melovin розповів про смерть рідної сестри / Колаж Главред, фото Insider

Відомий український поп-співак Melovin (він же - Костянтин Бочаров) розповів про важку втрату.

В інтерв'ю виданню Insider співак розповів, що під час обстрілу росіянами Одеси, загинула його 15-річна сестра.

За словами співака, нещодавно під час обстрілу він втратив сестру. "Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку і поїхав... Абсурд, але саме це й допомогло мені оговтатися і зрозуміти: "Життя - це тут і зараз. Не треба зволікати", - розповідає артист.

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Він також додає, що його батьки живуть в Одесі, і за будь-якої можливості він намагається приїжджати туди на кілька днів, а може, й більше. "Цього року був у рідному місті двічі: у січні та березні, на день народження тата. Ходив до моря. Хочу поїхати туди з концертом. Одеса - особливе для мене місто, тому все, що відбувається там зараз, щоразу болить, викликає переживання", - додає він.

Хто такий Меловін? MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін зробив камінг-аут бісексуалом на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Instagram, він написав, що втратив близьку людину. "Одеса. Моє серце не витримує. Я втратив ще одну рідну людину, - написав MÉLOVIN. - Щойно дізнався, що серед загиблих є мої родичі", - написав тоді він.

Нагадаємо, 2021 року Melovin публічно на музичному фестивалі Atlas Weekend здійснив камінг-аут - і поцілував на сцені хлопця зі свого кордебалету.

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