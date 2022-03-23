Хюррем-султан Мер'єм Узерлі назвали "пособницею режиму Путіна" за фотосесію для російського глянцю

Мер'єм Узерлі засудили за зйомку в російському глянці/ instagram.com/meryemuzerlimeryem

Німецько-турецька модель і актриса, відома за роллю Хюррем-султан в історичній драмі Величне століття, Мер'єм Узерлі викликала у шанувальників хвилю хейту та обурення.

Після вторгнення військ РФ на територію України, артистка взяла участь у зйомках для російського глянцю. Хюррем-султан з'явилася на обкладинці російського HELLO!, чим чимало розчарувала і українських фанатів, і співчуваючих Україні з інших країн.

До слова російську військову агресію, від наслідків якої страждає незалежна держава Україна, Узерлі з 24 лютого ніяк не коментувала в соціальних мережах.

До дня 8 березня артистка побіжно згадала молитву про настання миру, вітаючи прихильниць з Міжнародним жіночим днем. Однак вона навіть не назвала війну, яку розгорнув в Україні Кремль, війною, не кажучи вже про згадку конкретних винуватців і їх злодіянь проти українського народу.

У коментарях під фотографіями для російського глянцю безліч гнівних відгуків від розчарованих прхильників:

"Привіт, Мер'єм, мені цікаво, чому ви мовчите, поки Росія бомбить Україну? Велика частина вашої аудиторії - українці. Більш того, "найяскравіша роль" у вашій кар'єрі — Роксолана (султанша, яка народилася в Україні). Я з Києва, і зараз моє місто бомблять російські окупанти. Хіба не буде правильно, якщо ви покажете своїй аудиторії правду? В основному російським фанатам, яким промила мізки пропаганда? Мене засмучує, що мати двох дітей мовчить, а російські терористи обстрілюють пологовий будинок в Маріуполі..."

"Коли весь світ підтримує Україну, коли ми кожен день під балістичними ракетами, ви робите рекламу для Росії? Ганьба вам".

"Поки в Україні війна, вмирають діти, люди, вона мовчить. Колись я думала, що вона нормальна, а зараз щоб так продатися Росії..."

"Докотилася!"

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Раньше Катя Осадча та Леся Нікітюк розкритикували Марув за інтерв'ю в російському виданні, і запропонували їй відмовитися від українського громадянства.

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