Режисер і боєць ЗСУ Олег Сенцов приїхав додому і вперше побачив Сина: зворушливе фото

Український режисер Олег Сенцов, який зараз воює проти російських окупантів, вперше наживо побачив свого сина-немовля Дем'яна.

Олег Сенцов / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com/

Український режисер Олег Сенцов, колишній в'язень кремлівського режита, який зараз воює в лавах ЗСУ проти російських окупантів, приїхав додому на побивку і вперше побачив своє немовля-сина Дем'яна, який народився три місяці тому в США. Відповідне фото і відео опублікувала його дружина Вероніка Вельч.

"Той момент, коли Дем'ян усвідомлює, що папа існує не тільки в телефоні", - пізніше написав Сенцов

Пізніше його дружина опублікувала відео, на якому Сенцов вперше тримав сина на руках. Хлопчик сміявся і намагався "розмовляти" з батьком.

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"Насправді, це було дуже зворушливо. Вперше на руках у тата", - підписала ролик Вельч.

Нагадаємо, раніше український режисер Олег Сенцов, який захищає країну від російського вторгнення, заявив, що "битва за Донбас добігає кінця, принаймні, її активна фаза".

За його словами, російська окупаційна армія зосередила свої останні зусилля на спробах захопити Бахмут, а на інших донбаських напрямках значно знизила активність.

До того стрімінгова платформа Netflix у лютому викупила права на показ кримінальної драми українського режисера Олега Сенцова"Носоріг". Українська прем'єра пройшла 17 лютого. На Netflix фільм вийшов 23 травня 2022 року.

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